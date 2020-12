Sierżant Mateusz Prokopek wyróżniony przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Powrót Generuj PDF Drukuj Powiadom Sierżant Mateusz Prokopek w maju br. udzielał pomocy ofierze wypadku drogowego. Wczoraj, Dowódca Oddziału Prewencji Policji w Krakowie inspektor Jarosław Nowak wręczył policjantowi w imieniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji podziękowania i wyróżnienie za ratowanie ludzkiego życia i poświęcenie w niesieniu pomocy drugiemu człowiekowi.

W maju br. ok. godz. 6.45, w okolicach Nowego Brzeska na DK-79 policjant Oddziału Prewencji Policji w Krakowie, sierż. Mateusz Prokopek podczas powrotu do domu po nocnej służbie udzielał pomocy rannemu w wypadku drogowym. Po zatrzymaniu auta w bezpiecznym miejscu szybko rozpoznał sytuację i ustalił, że ma do czynienia z jedną osobą poszkodowaną znajdującą się we wraku pojazdu osobowego. Będącym na miejscu świadkom zdarzenia, polecił zabezpieczyć miejsce, odłączyć akumulator, a sam wszedł do wraku samochodu, aby ocenić stan mężczyzny i udzielić mu pierwszej pomocy. W badaniu urazowym stwierdził wiele poważnych urazów, o których powiadomił przybyły na miejsce Zespół Ratownictwa Medycznego. Do czasu przybycia służb, kierował akcją ratunkową. W trakcie udzielania pomocy sam doznał obrażeń – rozciął udo, które musiało było zszyte.

W dowód uznania za szczególną odwagę i ofiarność, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Kamiński przekazał sierżantowi Mateuszowi Prokopkowi podziękowania w formie listu gratulacyjnego i pamiątkowy grawerton. Wczoraj zasłużonemu policjantowi, w imieniu ministra wręczył je Dowódca Oddziału Prewencji Policji w Krakowie inspektor Jarosław Nowak w asyście Dowódcy Kompanii I Oddziału Prewencji Policji w Krakowie nadkomisarza Krzysztofa Dulewicza.

(KWP w Krakowie / kp)