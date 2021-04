Zaginęła Wiktoria BERNACKA Powrót Generuj PDF Drukuj Powiadom Policjanci z Ochoty prowadzą poszukiwania za zaginioną Wiktorią BERNACKĄ lat 18, która 11 kwietnia 2021 roku wyszła z domu rodzinnego i do chwili obecnej nie nawiązała kontaktu z rodziną, a miejsce jej pobytu nie jest znane. Prosimy o kontakt każdą osobę, która widziała zaginioną lub ma jakiekolwiek informacje o miejscu jej pobytu.

Wiktoria BERNACKA

Zespół Poszukiwań i Identyfikacji Osób Wydziału d/w z Przestępczością Przeciwko Życiu i Zdrowiu Komendy Rejonowej Policji Warszawa III prowadzi czynności zmierzające do ustalenia miejsca pobytu, zaginionej Wiktorii BERNACKIEJ. 11 kwietnia br., około godziny 14:30 kobieta wyszła z domu przy ul. Adamieckiego w Warszawie w celu spotkania z kolegą, lecz do spotkania nie doszło. Do chwili obecnej nie nawiązała kontaktu z rodziną, a miejsce jej pobytu nie jest znane.

Rysopis:

- wzrost około 160 – 165 cm,

- szczupła sylwetka, waga około 50 kg.

- włosy czarne za ramiona,

- oczy ciemne.

W dniu zaginięcia ubrana była w:

- czarny płaszcz,

- białe buty typu adidas,

- ciemne spodnie,

- może posiadać przy sobie różową torbę sportową z napisem Nike.

Wszystkie osoby, które posiadają jakiekolwiek informacje mogące pomóc w ustaleniu miejsca pobytu Wiktorii BERNACKIEJ proszone są o kontakt z Komendą Rejonową Policji Warszawa III przy ul. Opaczewskiej 8, tel. 47 723 93 50, 47 723 93 51, lub z najbliższą jednostką Policji lub całodobowym numerem 112. Informacje można również przekazywać na adres oficer.prasowy.krp3@ksp.policja.gov.pl

(KSP / mw)