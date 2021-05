Noc Muzeów z polską Policją Data publikacji 13.05.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Już po raz siódmy Komenda Główna Policji będzie brała udział w "Nocy Muzeów". Tym razem nasze spotkanie z Wami w tym wyjątkowym dniu, a raczej nocy, będzie miało nieco inny przebieg niż do tej pory. Ponieważ zdrowie i bezpieczeństwo to dla nas absolutne priorytety, proponujemy Wam spotkanie w wirtualnym świecie.

Przygotowaliśmy dla Was wyjątkowy wirtualny spacer. Po raz pierwszy oprowadzimy Was po Muzeum Historii Polskiej Policji. Prawdziwą gratką dla kolekcjonerów wrażeń i niezwykłych przeżyć z pewnością będzie możliwość zobaczenia eksponatów należących do Komendy Głównej Policji oraz tych użyczonych z prywatnych zbiorów. Będziecie mogli zobaczyć m.in.: repliki przedwojennych mundurów, broń będącą na wyposażeniu Policji Państwowej, krzesło do wykonywania zdjęć sygnalitycznych oraz zestaw do badań daktyloskopijnych, które to wykorzystywane były przez policjantów Policji Państwowej, czy też największy eksponat pod względem gabarytowym, który znajduje się w muzeum – oryginalną łódź z ubiegłego wieku będącą na wyposażeniu Komisariatu Rzecznego Policji. W tym miejscu warto dodać, że obecnie w muzeum prezentowana jest wystawa czasowa poświęcona policyjnemu lotnictwu – w tym m.in. fotografie przedstawiające policyjne samoloty podczas szkoleń, akcji prewencyjnych czy pierwszych podniebnych lotów. Ciekawostką dla pasjonatów historii Policji z pewnością będzie również możliwość zajrzenia do zrekonstruowanego gabinetu gen. insp. Kordiana Józefa Zamorskiego, ostatniego komendanta Policji Państwowej.

Oprowadzimy Was również po obiektach Komendy Głównej Policji, które na co dzień dostępne są jedynie dla nielicznych. Jeśli więc chcecie zobaczyć, jak współcześnie wygląda gabinet Komendanta Głównego Policji lub salę, w której odbywają się najważniejsze narady kierownictwa polskiej Policji, czyli salę im. Generałów Polskiej Policji, to koniecznie bądźcie z nami.

To tylko przedsmak tego, co będziecie mogli zobaczyć w trakcie naszego wspólnego wirtualnego spaceru. A wszystko to z domowego fotela. Serdecznie zapraszamy do spędzenia z nami Nocy Muzeów!

Kiedy? Już w najbliższą sobotę, 15 maja 2021 roku o godz. 18.00.

Gdzie? Przed ekranami komputerów, telefonów czy też telewizorów.

Wirtualny spacer znajdziecie na naszych profilach społecznościowych: facebook.com/PolicjaPL, instagram.com/policja_kgp oraz youtube.com/polskapolicja

Bądźmy razem tego wieczoru!

(Biuro Komunikacji Społecznej KGP/ plakat: Gabinet KGP)