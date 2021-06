Poszukiwany 25-letni Dominik Hutnik Data publikacji 14.06.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Poszukiwany jest sprawca śmiertelnego wypadku drogowego w miejscowości Koźmin (powiat zgorzelecki) Dominik Hutnik. W przypadku posiadania informacji na temat miejsca pobytu mężczyzny prosimy o kontakt z Policją pod numerem telefonu 47 87 322 00 lub 112.

Prokurator Prokuratury Rejonowej w Zgorzelcu w piątek 11 czerwca 2021 roku wydał List Gończy za poszukiwanym Dominikiem Hutnik urodzonym 4 maja 1996 roku, co do którego zostało wydane postanowienie o tymczasowym aresztowaniu. Mężczyzna podejrzany jest o spowodowanie wypadku drogowego w którym zginęło 3-letnie dziecko. Do zdarzenia doszło 6 czerwca br. na drodze W352 relacji Zgorzelec – Bogatynia.

Poniżej zamieszczamy zdjęcie poszukiwanego. W przypadku posiadania informacji na temat pobytu mężczyzny prosimy o kontakt z Policją pod numerem telefonu 47 87 322 00 lub 112.

Przypominamy, że ukrywanie poszukiwanego lub pomaganie mu w ucieczce, grozi kara pozbawienia wolności do lat 5.

Jednocześnie zapewniamy anonimowość każdej osobie, która przyczyni się do ustalenia miejsca pobytu poszukiwanego.