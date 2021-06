Porady małopolskich policjantów na czas letniego wypoczynku Data publikacji 24.06.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Wakacje to nie tylko czas wypoczynku, ale także okres dodatkowych zagrożeń i niebezpieczeństw. Zapoznaj się z naszymi poradami dotyczącymi wypoczynku dzieci w domu, wypoczynku na szklaku turystycznym, zabezpieczenia mieszkania na czas wyjazdu, bezpieczeństwie nad wodą i w ruchu drogowym. Małopolska Policja prowadzić będzie działania zapewniające bezpieczeństwo turystom wypoczywającym na terenie województwa małopolskiego, przy czym bezpieczeństwo wypoczywających dzieci i młodzieży stanowi priorytet policyjnych akcji.

PORADY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY SPĘDZAJĄCEJ WAKACJE W MIEJSCU ZAMIESZKANIA

· Pozostając samemu w miejscu zamieszkania obchodź się ostrożnie ze sprzętami elektrycznymi i gazowymi.

· Zawsze informuj swoich opiekunów o tym gdzie i z kim przebywasz.

· Na zabawy wybieraj bezpieczne miejsca, z dala od, np. jezdni, torów kolejowych, placów budowy.

· Jeżdżąc na rowerze, rolkach, hulajnodze, czy deskorolce nie traktuj jezdni jako placu zabaw.

· Zachowaj rozsądek w przypadku ekstremalnych pomysłów Twoich kolegów.

· Zachowaj ostrożność w kontakcie z osobą „obcą”, np. nie przyjmuj od niej żadnych prezentów.

· Nie zatrzymuj się przy „obcym”, jeżeli w pobliżu nie ma innych osób i nie wsiadaj do „obcego” samochodu.

· Pomagając w pracach polowych zachowaj szczególną ostrożność podczas wykorzystywania maszyn i urządzeń będących w ruchu i pod napięciem.

Gdy korzystasz z Internetu pamiętaj o ważnych zasadach:

Nie ufaj osobie poznanej przez Internet. Nigdy nie masz pewności z kim naprawdę korespondujesz. Z komunikatorów korzystają też osoby o złych zamiarach i trzeba być bardzo ostrożnym.

Nie spotykaj się z osobami poznanymi przez Internet!

Gdy coś Cię przestraszy lub zaniepokoi, wyłącz monitor i powiedz o tym dorosłemu.

Nie podawaj swoich danych osobowych.

Pomyśl kilka razy, zanim wyślesz wiadomość, umieścisz jakieś zdjęcia- utrata prywatności może mieć dla Ciebie przykre konsekwencje!

Nie dokuczaj innym. Pamiętaj, że w Internecie obowiązuje zasada nieużywania brzydkich słów. Traktuj innych tak, jak byś chciał, żeby Ciebie traktowano.

Nie zapominaj o sporcie i innych rozrywkach, nie związanych z komputerami.

116 111 - infolinia telefoniczna, która służy dzieciom i młodzieży potrzebującym wsparcia, opieki i ochrony.





PAMIĘTAJ O ZABEZPIECZENIU MIESZKANIA NA CZAS WYJAZDU

• Wychodząc z domu należy zamknąć wszystkie okna i drzwi.

• Nie wolno zostawiać kluczy w tzw. „schowkach” (pod wycieraczką, za doniczką na oknie, za framugą drzwi).

• Trzeba unikać przechowywania w domu znacznych kwot pieniędzy i dużej ilości biżuterii. Na czas wyjazdu cenne rzeczy warto przekazać do przechowania osobom godnym zaufania lub zdeponować je w banku.

• Należy być dyskretnym i nie opowiadać wszystkim o planowanym wyjeździe, a w trakcie pobytu nie zamieszczać zdjęć w mediach społecznościach. Można rozważyć poproszenie sąsiadów o zwrócenie uwagi na nasze mieszkanie, usuwanie ulotek sprzed drzwi itp.

Gdy dojdzie do włamania czy kradzieży w domu, mieszkaniu, piwnicy czy komórce nie dotykaj niczego, opuść pomieszczenie i o zaistniałym fakcie poinformuj Policję. Nie utrudniaj pracę policjantów i nie zacieraj śladów! W takiej sytuacji zadzwoń pod nr 112.





PODRÓŻUJĄC SAMOCHODEM PAMIĘTAJ O BEZPIECZEŃSTWIE

· Przed wyjazdem w dalszą trasę kierowca powinien sprawdzić stan techniczny pojazdu. Wypocznij, zadbaj o swój stan psychofizyczny, nie prowadź pojazdu po spożyciu alkoholu.

· Jazda podczas upału, kiedy wnętrze pojazdu jest przegrzane, jest obciążająca dla kierowcy i wymaga zwiększonej koncentracji. To powoduje, że kierujący szybciej się męczą, mogą być bardziej senni, dlatego należy robić częstsze przerwy w jeździe.

· Dostosuj prędkość do panujących warunków drogowych i atmosferycznych.

· Podczas jazdy należy zawsze przestrzegać przepisów oraz zwracać uwagę na innych użytkowników drogi. Nie wyprzedzaj na przejściach dla pieszych lub bezpośrednio przed nimi. Zbliżając się do przejścia dla pieszych zachowaj szczególną ostrożność, zmniejsz prędkość, ustąp pierwszeństwo pieszemu wchodzącemu oraz znajdującemu się na przejściu dla pieszych. Pamiętaj o udzieleniu pierwszeństwa przejazdu. Korzystaj z pasów bezpieczeństwa. Dzieci podróżujące samochodem powinny być odpowiednio zapięte pasami bezpieczeństwa lub znajdować się w fotelikach lub innych urządzeniach przytrzymujących.

· Warto na bieżąco śledzić komunikaty drogowe podawane przez media.

Po dotarciu do celu podróży należy upewnić się, że samochód jest zaparkowany w miejscu dozwolonym. Pamiętajmy - blokowanie wjazdu lub wyjazdu jest podstawą do odholowania pojazdu.

Na uwadze trzeba mieć też mienie znajdujące się w samochodzie. W aucie nie należy pozostawiać wartościowych przedmiotów tj. nawigacji GPS, telefonów komórkowych, tabletów, torebek, itp.



NIE ZOSTAWIAJ DZIECI I ZWIERZĄT W ROZGRZANYM POJEŹDZIE

• Pod żadnym pozorem nie wolno zostawiać w samochodach dzieci i zwierząt, nawet jeśli wydaje się nam, że załatwienie sprawy zajmie dosłownie chwilę! Jeśli funkcjonariusze stwierdzą, że dłuższe pozostawanie dziecka czy zwierzęcia w aucie zagraża jego życiu, mają prawo użyć wszelkich środków umożliwiających wydostanie go z pojazdu - włącznie z wybiciem szyby. Podobnie mogą postąpić osoby postronne, które zauważą, że zamknięte w samochodzie dziecko czy zwierzę nie reaguje, a wezwane służby ratunkowe jeszcze nie dotarły na miejsce. W takim przypadku nie odpowiemy za wybicie szyby w pojeździe, ponieważ w świetle prawa to działanie w stanie tzw. wyższej konieczności, ratujące zdrowie lub życie.



PORUSZAJĄC SIĘ PIESZO

Przechodź przez jezdnię w miejscach dozwolonych.

Nie korzystaj z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego podczas wchodzenia lub przechodzenia przez jezdnię, torowisko oraz przejście dla pieszych, w sposób który prowadzi do ograniczenia możliwości obserwacji sytuacji na jezdni, torowisku lub przejściu dla pieszych.

Nie wychodź na jezdnię, w tym również na przejście dla pieszych bezpośrednio przed jadący pojazd.

Nie wychodź na jezdnię zza przeszkody, pojazdów,

Stosuj się do sygnalizacji świetlnej,

Pamiętaj o posiadaniu elementów odblaskowych – poruszając się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym.



Kierując rowerem, hulajnogą elektryczną, urządzeniem transportu osobistego, a także poruszając się przy pomocy urządzeń wspomagających ruch bądź rozważny i ostrożny i stosuj się do obowiązujących przepisów - SPOT:

https://malopolska.policja.gov.pl/krk/dziala/ruch-drogowy/spoty-promujace-bezpiec/11084,Spot-hulajnogi-elektryczne-i-urzadzenia-transportu.html?search=952110



Na terenie komend miejskich i powiatowych Policji woj. małopolskiego wyznaczone zostały miejsca kontroli autobusów oraz wskazane numery telefonów gdzie można zgłaszać prośbę o policyjną kontrolę. Link do strony z wyznaczonymi miejscami kontroli autokarów - Małopolska

https://malopolska.policja.gov.pl/krk/aktualnosci/12155,Wykaz-punktow-kontroli-autobusow-wakacje-2021.html







BEZPIECZEŃSTWO NA SZLAKU TURYSTYCZNYM

Zwróć uwagę na prognozę pogody, zabezpiecz się w odpowiednie ubranie, sprzęt oraz jedzenie.

Zapoznaj się z planowaną trasą, zabierz mapę i telefon komórkowy z dobrze naładowaną baterią, aby w razie potrzeby wezwać pomoc.

Wybieraj szlak turystyczny dostosowany do Twoich umiejętności i aktualnych możliwości.

Przemierzaj trasę wyłącznie po określonych, oznakowanych ścieżkach.

Nie rozpalaj ogniska w lesie!!!

Poucz dziecko by nie oddalało się od rodzica, opiekuna, nie schodziło ze szlaku.

Uważaj na zwierzęta ponieważ mogą być nosicielami wścieklizny.

Nie pozostawiaj za sobą śmieci.

Nie hałasuj!!!

· Zanotuj telefony alarmowe do służb ratunkowych: TOPR – +48 601 100 300, +48 18 20 63 444, GOPR – +48 601 100 300, Europejski Numer Alarmowy – 112

Wysłuchaj podcastu o bezpieczeństwie w górach: https://policja.pl/pol/podcasty/19752,W-gorach-czesc-druga.html





BĄDŹ BEZPIECZNY NAD WODĄ

Aby wypoczynek nad wodą był bezpieczny, musimy pamiętać, że bezpieczeństwo nasze i naszych dzieci w tych miejscach zależy w dużej mierze od nas samych. Przestrzegajmy więc podstawowych zasad, które powinny obowiązywać podczas wypoczynku nad wodą.Pamiętajmy:

· Bezpieczna kąpiel, to kąpiel w miejscu do tego przeznaczonym, które jest odpowiednio oznakowane i w którym nad bezpieczeństwem czuwa ratownik. „Dzikie kąpieliska” zawsze mają nieznane dno i głębokość, a woda w nich może być skażona. Nie wolno pływać też na odcinkach szlaków żeglugowych oraz w pobliżu urządzeń i budowli wodnych.

· Przestrzegajmy regulaminu kąpieliska, na którym przebywamy. Stosujmy się do uwag i zaleceń ratownika.

· Nie pływajmy w wodzie o temperaturze poniżej 14 stopni (optymalna temperatura to 22-25 stopni).

· Nie pływajmy w czasie burzy, mgły (kiedy widoczność wynosi poniżej 50 metrów), gdy wieje porywisty wiatr.

· Nie skaczmy rozgrzani do wody. Przed wejściem do wody zmoczmy nią klatkę piersiową, szyję, kark, krocze i nogi – unikniemy wstrząsu termicznego.

· Nie pływajmy w miejscach, gdzie jest dużo wodorostów lub wiemy, że występują zawirowania wody lub zimne prądy.

· Nie skaczmy do wody w miejscach nieznanych. Może to się skończyć poważnym urazem, kalectwem, a nawet śmiercią. Absolutnie zabronione są w takich miejscach skoki „na główkę”, dno naturalnego zbiornika może się zmienić w ciągu kilku dni.

· Pamiętajmy, że materac dmuchany nie służy do wypływania na głęboką wodę, podobnie jak nadmuchiwane koło.

· Nigdy nie wchodźmy do wody i nie pływajmy po spożyciu alkoholu.

· Nie przystępujmy do pływania na czczo – wzmożona przemiana materii osłabia nasz organizm.

· Nie pływajmy również bezpośrednio po posiłku – zimna woda może doprowadzić do bolesnego skurczu żołądka, co może nieść za sobą bardzo poważne konsekwencje.

· Nie przeceniajmy swoich umiejętności pływackich. Jeśli chcemy wybrać się na dłuższą trasę pływacką, płyńmy asekurowani przez łódź lub przynajmniej w towarzystwie jeszcze jednej osoby. Na głowie powinniśmy mieć założony czepek aby być widocznym dla innych w wodzie. Można do tego celu użyć bojki na szelkach.

· Nie wypływajmy za daleko od brzegu po zapadnięciu zmroku. Pływanie po zachodzie słońca jest niebezpieczne.

· W przypadku złego samopoczucia, uczucia zimna – natychmiast wyjdźmy z wody.

· Dzieci powinny bawić się w wodzie tylko pod opieką dorosłych, dobrze żeby miały złożone na siebie dmuchane rękawki, które pomogą dziecku utrzymać się na wodzie.

· Zażywając kąpieli słonecznych zwracajmy uwagę na osoby obok nas. Może się okazać, że ktoś będzie potrzebował naszej pomocy. Jeśli będziemy w stanie mu pomóc, to zróbmy to, ale w granicach swoich możliwości. Jeśli nie będziemy czuli się na siłach, to zaalarmujmy natychmiast inne osoby.

· Pływając żaglówkami, łódkami czy kajakami pamiętajmy o założeniu kapoka.

· Nie pływajmy żaglówkami, łódkami, czy kajakami będąc pod wpływem alkoholu, czy innych środków działających podobnie do alkoholu – za naruszenie tego zakazu grozi nam kara grzywny, a ponadto jest to niebezpieczne zarówno dla nas samych, jak i dla innych amatorów wodnych uroków.

· Wypływając na dłuższy rejs pamiętajmy, żeby wcześniej sprawdzić prognozę pogody.

· Przed wypłynięciem poinformujmy najbliższych lub znajomych dokąd, z kim i jakim sprzętem wypływamy oraz o przewidywanej porze powrotu.

· Najczęstszymi przyczynami utonięć są:

· Brak umiejętności pływania.

· Brawura, przecenianie swoich sił i umiejętności pływackich.

· Pływanie w stanie nietrzeźwym. Alkohol powoduje zaburzenia zmysłu, równowagi i orientacji!

· Niedocenianie niebezpieczeństwa w wodzie.

· Pływanie w miejscach zabronionych.

· Skoki "na główkę" do wody w nieznanym miejscu.

· Pływanie obok statków, barek i łodzi motorowych, w pobliżu śluz i zapór wodnych.

· Siadanie na rufie kajaku lub na burcie łodzi.

· Nieumiejętność postępowania w przypadku wywrócenia się kajaka lub łodzi.

· Lekkomyślna zabawa polegająca na wrzucaniu innych do wody oraz zanurzaniu osób pływających.

· Nie zapominajmy, że należy zadbać o porządek w miejscu, w którym odpoczywamy. Pamiętajmy, że podczas naszego urlopu złodzieje nie próżnują. Zwracajmy uwagę na rzeczy osobiste, które zabieramy ze sobą na plażę.

· Pamiętajmy o ważnych numerach telefonów nad wodą: 112 - OGÓLNY NUMER RATUNKOWY, 601 100 100 – WOPR

Z policjantami pełniącymi służbę na poszczególnych zbiornikach w Małopolsce, można kontaktować się telefonicznie (telefon alarmowy) w godz. 8.00 – 20.00: Jezioro Czorsztyńskie: 723-694-983; Jezioro Dobczyckie: 723-694-984; Jezioro Mucharskie: 515-971-936; Jezioro Rożnowskie: 723-694-982.



Bądźmy rozsądni i odpowiedzialni, bo to w dużej mierze od nas samych zależy czy będą to bezpieczne wakacje, po których pozostaną tylko miłe wspomnienia.



Film pokazujący służbę małopolskich policjantów podczas nadchodzących wakacji:

