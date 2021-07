Rozpoczęły się obchody Święta Policji na Dolnym Śląsku Data publikacji 15.07.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Od kilku dni na Dolnym Śląsku organizowane są uroczystości związane ze Świętem Policji. Między innymi we Wrocławiu, Oławie, Kłodzku, Ząbkowicach Śląskich i Strzelinie policjanci i pracownicy cywilni obchodzili już swoje święto. Był to dzień awansów i wyróżnień za dobrą pracę funkcjonariuszy oraz podziękowań dla tych, którzy swoim wyjątkowym zaangażowaniem przyczynili się do poprawy bezpieczeństwa w poszczególnych powiatach. W tym roku uroczystości miały charakter kameralny z uwagi na panującą pandemię w naszym kraju.

Święto Policji to dla policjantów i pracowników czas awansów, nominacji, odznaczeń oraz podziękowań, ale też pamięci o tych, którzy poświęcili własne życie podczas służby. Przypomnijmy, że w tym roku obchodzimy już 102. rocznicę powołania polskiej Policji, więc już ponad wiek policjanci stoją na straży prawa i porządku, czuwając nad bezpieczeństwem nas wszystkich. Tegoroczną uroczystość we Wrocławiu zorganizowano w jednym z centrów konferencyjnych. Rozpoczęła się ona o godzinie 12.00 złożeniem meldunku przez dowódcę uroczystości Komendantowi Wojewódzkiemu Policji we Wrocławiu insp. Dariuszowi Wesołowskiemu i wprowadzeniem sztandaru Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu. Kolejnym elementem obchodów Święta Policji było uroczyste odczytanie decyzji, rozkazów oraz wręczenie aktów mianowania, odznaczeń i wyróżnień. Odznaczenia państwowe i resortowe wręczali Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu insp. Dariusz Wesołowski z Komendantem Miejskim Policji we Wrocławiu insp. Maciejem Januszkiewiczem.

Tegoroczne obchody Święta Policji w Komendzie Powiatowej Policji w Oławie odbyły się w Sali Rycerskiej Urzędu Miasta. Gospodarz uroczystości Komendant Powiatowy Policji w Oławie nadkom. Artur Dobrowolski powitał zaproszonych gości, wśród nich Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu mł. insp. Roberta Frąckowiaka, Komendanta Powiatowego Policji w Oleśnicy - inspektora Roberta Froń, starostę oławskiego i innych przedstawicieli lokalnych samorządów i instytucji na co dzień współpracujących z oławską Policją na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców powiatu. Podczas uroczystości funkcjonariuszom zostały wręczone awanse na wyższe stopnie policyjne. Komendant Powiatowy Policji w Oławie wręczył również listy gratulacyjne wyróżniającym się wzorowym wykonywaniem obowiązków pracownikom cywilnym.

Uroczyste obchody Święta Policji w Kłodzku zainaugurowała Msza Święta w kościele Ojców Franciszkanów, której przewodniczył ksiądz Kapelan Kłodzkiej Policji. Po uroczystej mszy świętej policjanci oraz delegacje zaproszonych gości oddali hołd poległym na służbie policjantom. Po wspólnej modlitwie złożono wieńce i wiązanki przy obelisku upamiętniającym policjantów, którzy zginęli, chroniąc życie i zdrowie obywateli. Uroczystość z udziałem pocztu sztandarowego, asysty honorowej złożonej z pododdziału funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Kłodzku odbyła się w Sali konferencyjnej Domu Pielgrzyma w Wambierzycach. W obchodach udział wzięli: Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu inspektor Dariusz Wesołowski, Dyrektor Biura Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Pana Michała Dworczyka, Pan Aleksander Szwed Senator Rzeczpospolitej Polskiej, Pan Bogusław Szpytma Wicewojewoda Dolnośląski, Dyrektor Biura Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Moniki Wielichowskiej, Ksiądz Biskup Adam Bałabuch, przedstawiciele lokalnych samorządów, duchowieństwo, przedstawiciele służb mundurowych i przedstawiciele innych instytucji współpracujących z policją powiatu kłodzkiego. Święto na terenie powiatu było doskonałą okazją do wyróżnienia funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Kłodzku przez przedstawicieli samorządów lokalnych z powiatu kłodzkiego.

Około godziny 10.00 w byłym kościółku ewangelickim w Srebrnej Górze rozpoczęła się uroczysta zbiórka z okazji obchodów Święta Policji ząbkowickiej komendy. Zgodnie z ceremoniałem dowódca uroczystości podinsp. Armand Koczoń złożył meldunek I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu insp. Krzysztofowi Noculakowi. Następnie uroczyste życzenia złożył policjantom i policjantkom Komendant Powiatowy Policji w Ząbkowicach Śląskich nadkom. Stanisław Cenarski. Przełożony mundurowych podziękował im za wkład w pracę i zaangażowanie w realizację zadań służbowych w tym trudnym i wymagającym okresie.

W obchodach Święta Policji w Strzelinie udział wzięli: Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu mł. insp. Robert Frąckowiak, przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, przedstawiciele służb mundurowych oraz przedstawiciele innych instytucji współpracujących z policją. Podczas tegorocznej uroczystości mianowano funkcjonariuszy na wyższe stopnie policyjne i wręczono listy gratulacyjne dla wyróżniających się pracowników cywilnych.

Podczas tak wyjątkowych uroczystości Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu inspektor Dariusz Wesołowski osobiście lub poprzez swoich Zastępców złożył podziękowania policjantom za zaangażowanie podczas codziennej służby oraz policjantom i pracownikom cywilnym za zaangażowanie w działaniach na rzecz poprawy bezpieczeństwa na terenie naszego województwa. W każdej z Jednostek głos zabierali też ich Komendanci, którzy nie kryli radości z tego, że mogą mieć pod swoją opieką tak znakomitych funkcjonariuszy i pracowników cywilnych. W tym roku uroczystości miały charakter kameralny z uwagi na panującą pandemię w naszym kraju.

asp. szt. Monika Kaleta

Źródło: KMP we Wrocławiu

KPP w Kłodzku

KPP w Oławie

KPP w Ząbkowicach Śląskich