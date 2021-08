Podziękowania dla policjantów i dzielnicowego z Kamionki Data publikacji 05.08.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj "Profesjonalizm i indywidualne podejście do problemu” - w takich słowach jedna z mieszkanek powiatu lubartowskiego podziękowała policjantom za rozwiązanie problemu rodzinnego. Podziękowania dotyczyły policjantów z patrolu i dzielnicowego z Posterunku Policji w Kamionce. Autorka listu dziękuje za pomoc w trudnej sytuacji życiowej, podkreśla jednocześnie zaangażowanie policjantów w pracę na rzecz obywatela.

„Pomagamy i chronimy” – to hasło, które pokazuje, że na policjantów można liczyć w każdej sytuacji i doskonale pasuje do reakcji lubartowskich policjantów. Tak też było w przypadku pomocy dla jednej z rodzin gminy Kamionka. Policjanci dostali zgłoszenie interwencji w rodzinie, gdzie istniał problem alkoholu u jednego z jej członków. Po przeprowadzeniu interwencji informacja o zaistniałej sytuacji została szybko przekazana dzielnicowemu. Funkcjonariusz, wykazując się doświadczeniem, empatią i indywidualnym podejściem, pomógł w rozwiązaniu problemu i przekonał mężczyznę do szybkiego rozpoczęcia leczenia odwykowego.

Podziękowania od rodziny dotkniętej tym problem wpłynęły kilka dni temu do Komendanta Powiatowego Policji w Lubartowie. Takie słowa znaczą bardzo wiele i niewątpliwie są dużą motywacją w naszej służbie. Dają przede wszystkim poczucie dobrze spełnionego zadania oraz wyrażają uznanie, szacunek i docenienie trudów policyjnej służby.

(KWP w Lublinie / kp)