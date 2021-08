Krakowski dzielnicowy pilotował samochód,u której rozpoczęła się akcja porodowa Data publikacji 26.08.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Dzielnicowy z Komisariatu VI Policji w Krakowie sierż. szt. Michał Wójcik w trakcie pełnionej służby udzielił pomocy rodzącej kobiecie. Dzięki szybkiej reakcji i doświadczeniu funkcjonariusza przyszła mama trafiła na czas na szpitalny oddział położniczy pod profesjonalną opiekę lekarzy.

Na co dzień sierżant sztabowy Michał Wójcik pełni służbę jako dzielnicowy w Komisariacie VI Policji w Krakowie. 19 sierpnia br. rozpoczynając dyżur, nie spodziewał się, że tego dnia przyjdzie mu się zmierzyć z nietypową interwencją. Chwilę przed godziną 9.00, w trakcie realizacji zadań służbowych na skrzyżowaniu ulicy Wielickiej z ulicą Wlotową, koło radiowozu funkcjonariusza zatrzymał się mężczyzna kierujący samochodem osobowym seatem. Był on wyraźnie zdenerwowany i poprosił dzielnicowego o pomoc w dotarciu do jednego z krakowskich szpitali. Wyjaśnił, w pojeździe znajduje się jego żona będąca w zaawansowanej ciąży, u której rozpoczęła się akcja porodowa. Policjant bez chwili wahania podjął decyzję o pilotażu pojazdu przy użyciu sygnałów świetlnych i dźwiękowych. Prawidłowa reakcja dzielnicowego, a także jego doświadczenie pozwoliło na szybki i bezpieczny przejazd ulicami zatłoczonego miasta. Dzięki temu rodząca kobieta trafiła do szpitala na czas i została przekazana pod fachową opiekę lekarzy.

Jeszcze tego samego dnia do Komendy Miejskiej Policji w Krakowie wpłynął e-mail od przyszłego taty małej Adrianny, który podziękował funkcjonariuszowi za udzieloną pomoc i to, że jego dziecko przyjdzie na świat w bezpiecznych warunkach.

(KWP w Krakowie / kp)