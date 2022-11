To już w najbliższy poniedziałek - 7 listopada „Senior Online”. Spotkaj się z dolnośląskimi policjantami online

Zapraszamy wszystkich seniorów do kolejnego spotkania z cyklu "Senior Online", które odbędzie się jak zawsze w poniedziałek - 7 listopada 2022 roku w godzinach od 9.00 do 9.30. Policjanci komend powiatowych i miejskich będą po wakacyjnej przerwie łączyli się przy wykorzystaniu sieci internetowej z mieszkańcami z terenu całego województwa. Koncepcja "Senior Online" to pierwszy w kraju pomysł realizacji szkoleń w sieci na żywo we wszystkich jednostkach powiatowych województwa w jednym czasie, których celem jest przede wszystkim kontakt Policji z seniorami i uwrażliwienie społeczeństwa na sytuacje, w których osoby starsze stają się ofiarami przestępstwa.