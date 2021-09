Policjanci z drogówki odnaleźli pojazd warty ponad 1 mln zł., który został utracony na terenie Niemiec Data publikacji 29.09.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego w podwrocławskich Siedlakowicach zatrzymali do kontroli pojazd marki Iveco, który na lawecie wiózł dodatkowo Mercedesa. Funkcjonariusze natychmiast ustalili, że przewożony samochód, został utracony na terenie Niemiec, a jego wartość to ponad 1 mln zł. Auto zostało zabezpieczone na policyjnym parkingu. Prowadzone są dalsze czynności w tej sprawie.

Niezwykłym wyczuciem i intuicją wykazali się policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu, którzy zatrzymali do kontroli kierującego pojazdem marki Iveco. Ich uwagę przykuł czarny Mercedes znajdujący się na lawecie wspomnianego pojazdu, który poruszał się drogą krajową nr 35.



Po wprowadzeniu numeru rejestracyjnego celem sprawdzenia pojazdu w policyjnych systemach informatycznych okazało się, że auto zostało utracone na terenie Niemiec.



Mężczyzna kierujący lawetą okazał się być pracownikiem firmy, która miała zlecenie przewozu pojazdu z Polski do Niemiec. Fakt utraty Mercedesa zgłosił jakiś czas temu tamtejszej jednostce Policji niemiecki bank, z którym użytkownik auta podpisał umowę leasingową i nie wywiązywał się z niej. Pojazd został zabezpieczony na policyjnym parkingu.



Na chwilę obecną w tej sprawie prowadzone są czynności przez funkcjonariuszy z Komisariatu Policji w Sobótce. Po ich zakończeniu pojazd trafi w ręce prawowitego właściciela za naszą zachodnią granicą.

(KWP Wrocław / akr)