Policjanci poszukują sprawcy rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia Data publikacji 30.09.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Włocławscy policjanci, pod nadzorem prokuratora, prowadzą postępowanie w sprawie rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia, do jakiego doszło wczoraj (29.09.21) przy ul. Wojskowej we Włocławku. Prosimy o zgłaszanie się świadków zdarzenia, a także osób, które rozpoznają mężczyznę widocznego na publikowanym nagraniu.

Do przestępstwa doszło wczoraj (29.09.21) przed 16.00. Wówczas mężczyzna, który wszedł do lombardu sterroryzował obsługę, wyciągając przedmiot przypominający broń i zażądał wydania pieniędzy. Następnie pobił sprzedającego, skrępował mu ręce i skradł biżuterię. Po dokonanej kradzieży sprawca oddalił się w stronę ulicy Armii Krajowej.



Po otrzymaniu zgłoszenia w tej sprawie policjanci pojechali na miejsce i rozpoczęli poszukiwania napastnika. Zabezpieczyli nagrania z monitoringu, na których widać sylwetkę sprawcy napadu.

Jest to mężczyzna w wieku około 30-35 lat, 185 cm wzrostu, dobrze zbudowany. W chwili zdarzenia ubrany był w spodnie dresowe koloru oliwkowego, ciemnozieloną bluzę dresową z kapturem naciągniętym na głowę, czapkę z daszkiem koloru oliwkowego oraz kamizelkę odblaskową. Na dłoniach miał czerwone, robocze rękawiczki, w rękach trzymał białą torbę tzw. reklamówkę, do której schował skradzioną biżuterię.



Osoby, które były świadkami zdarzenia, bądź rozpoznają osobę zarejestrowaną przez monitoring, proszone są o kontakt z Komendą Miejską Policji we Włocławku przy ul. Okrężnej 25, telefon numer 47 753 5201 lub 47 753 5202, bądź na numer alarmowy 112. Zapewniamy anonimowość!