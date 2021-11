Chciał skoczyć z wiaduktu. Uratowali go policjanci Data publikacji 08.11.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Zdesperowany mężczyzna stał na krawędzi wiaduktu i groził, że odbierze sobie życie. Dzięki profesjonalnemu i opanowanemu podejściu policjantów udało się go powstrzymać i przekazać pod opiekę lekarzy. Niestety życiowe tragedie czasami prowadzą do desperackich kroków. Empatia policjantów oraz umiejętnie przeprowadzona interwencja ocaliły już życie wielu osobom, w trudnym życiowym momencie.

W życiu każdego człowieka pojawiają się zarówno te lepsze jak i gorsze chwile. Różni ludzie, w różny sposób je przeżywają i sobie z nimi radzą. Czasami, tych złych momentów jest więcej, nawarstwiają się problemy i przestajemy radzić sobie z emocjami. W takich chwilach, niestety, część osób decyduje się na drastyczne kroki. Usiłują odebrać sobie życie. Często wcześniej, w pewnej formie, wołają o pomoc, pisząc o swoich zamiarach. W tym momencie, kiedy liczy się czas i zagrożone jest życie, takie zgłoszenia trafiają do policji. Interwencje te traktowane priorytetowo, jak każda sytuacja, w której stawką jest życie człowieka. Są to trudne działania, ponieważ główną rolę gra czas, a stan emocjonalny takiej osoby powoduje, że staje się ona nieprzewidywalna. W niedzielę wieczorem, w jednej z miejscowości w powiecie świebodzińskim zgłoszono o dwudziestokilkuletnim mężczyźnie, który jest na wiadukcie i planuje odebrać sobie życie. Na miejsce pilnie skierowano patrol interwencyjny. Policjanci błyskawicznie odnaleźli desperata, który oświadczył, że skoczy, jeśli podejdą, że jego życie straciło sens. Policjanci wciągnęli mężczyznę w rozmowę, jednocześnie nieznacznie, jeden z funkcjonariuszy zaczął się do niego zbliżać od boku. Będąc już blisko, błyskawicznie doskoczył do mężczyzny, złapał i odciągnął od krawędzi. Mężczyznę sprowadzono na dół, a następnie przekazano pod opiekę lekarską. Młody człowiek był w bardzo trudnym stanie emocjonalnym, nie potrafił opanować łez.

Nie jest to jednostkowa sytuacja, funkcjonariusze uratowali życie wielu osobom znajdującym się w trudnym momencie życia. Tydzień wcześniej, patrol interwencyjny został skierowany na interwencję, gdzie mężczyzna również groził odebraniem sobie życia. Był zamknięty w mieszkaniu. W trakcie umiejętnie przeprowadzonej interwencji przekonali mężczyznę do otwarcia drzwi. Na stole leżał przygotowany duży, ostry nóż. Mężczyzna również został przekazany pod opiekę lekarzy.

Pamiętaj, kryzysy samobójcze są przemijające, można zapobiec tragedii, wzywając pomoc.

Jeśli widzisz, że ktoś z Twojego otoczenia jest przygnębiony, to zapytaj, jak możesz mu pomóc, udziel praktycznej pomocy, uczul bliskich na problem, okaż troskę i zainteresowanie.

Jeśli dzieje się coś złego i wiesz, że życie i zdrowie innej osoby jest zagrożone, zadzwoń pod numer alarmowy 112 i postaraj się przekazać służbom lokalizację, w której znajduje się ktoś potrzebujący pomocy.

Pamiętaj, w takich sytuacjach ogromne znaczenie ma czas.

Korzystaj też z bezpłatnych telefonów pomocowych takich jak m.in.:

116 123 - Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych, czynny 7 dni w tygodniu od 14:00 do 22:00

116 111 - Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży, czynny 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

800 121212 - Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka, czynny 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę.

aspirant Marcin Ruciński

Komenda Powiatowa Policji w Świebodzinie

