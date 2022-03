Lubuska Policja niesie pomoc uciekającym przed wojną Data publikacji 31.03.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Uciekli z kraju ogarniętego wojną. Wielu z nich tylko cudem uniknęła śmierci. Dlatego za wszelką cenę chcieli ocalić życie swoje oraz swoich dzieci. W Polsce, która przyjęła ich z otwartymi rękoma i sercami znaleźli dach nad głową, wyżywienie czy pracę. Wielu z tych, którzy zapewniają tę wszechstronną pomoc stanowią policjanci. W Lubuskiem mundurowi otoczyli ich troską, empatią i życzliwością oraz działaniami, które w rezultacie gwarantują im optymalne funkcjonowanie.

Już ponad miesiąc trwają intensywne działania wielu służb związane z przyjmowaniem obywateli Ukrainy do Polski. To w większości matki z dziećmi, które uciekając z kraju ogarniętego wojną, chcą znaleźć nie tylko schronienie ale i miejsce do dalszej egzystencji. Dotychczas Polacy przyjęli już niemal 2,5 mln uchodźców, którzy mogą liczyć na otwarte serca Polaków, ich gościnność i chęć niesienia pomocy. W nią zaangażowani są niemal wszyscy. Wśród tych osób nie mogło zabraknąć policjantów, których pomoc w wielu obszarach okazuje się niezbędna. Do tego grona dołączają również mundurowi z garnizonu lubuskiego. Kilkudziesięciu z nich pełni swe służby bezpośrednio przy granicy polsko-ukraińskiej. O sile wsparcia mundurowych w tym regionie stanowią głównie policjanci z Samodzielnych Pododdziałów Prewencji Policji czy też mundurowi z ruchu drogowego z różnych jednostek naszego województwa. Nasi lubuscy stróże prawa dbają o bezpieczeństwo, pomagają w dotarciu do miejsc noclegowych i wyznaczonych punktów pomocy, rozdają żywność, pomagają przenosić ciężkie bagaże, dbają o bezpieczeństwo na dworcach kolejowych, pomagają przy opiece nad najmłodszymi, dla których wojna jest czymś zupełnie niezrozumiałym.

Ale bardzo podobnie jest na lubuskich dworcach kolejowych. Głównym z nich i zarazem najbardziej obleganym jest ten w Rzepinie. To właśnie w tym miejscu znajduje się centralny punkt logistyczny z ciepłymi posiłkami i napojami. Do tego miejsca docierają pociągi, które na swym pokładzie transportują nawet 1000 uchodźców każdego dnia. Dlatego policjanci tam stacjonujący mają sporo pracy. Jest to miejsce, gdzie uchodźcy odpoczywają po wyczerpującej, kilkudniowej nawet podróży, otrzymują pomoc medyczną, ciepłe wyżywienie i informacje o dalszej podróży jaka jeszcze przed nimi, zanim dotrą do miejsc docelowych. Policjanci drogówki angażują się zaś w eskorty wielu autokarów z uchodźcami, które jadąc do Niemiec przejeżdżają przez województwo lubuskie. Bezpieczeństwo takich konwojów zapewniają doświadczeni mundurowi, którzy zabezpieczają ich przejazd.

Ale inicjatywa lubuskich policjantów wykracza dużo szerzej poza te granice związane ze standardową służbą. Otóż organizują oni zbiórki niezbędnych produktów i zabawek, a także niosą każdą możliwą pomoc, by uchodźcy czuli się i byli bezpieczni. To wiele szlachetnych inicjatyw polegających na zbieraniu żywności, odzieży, niezbędnych do funkcjonowania produktów. To także pomoc prawna w języku polskim i ukraińskim, aby nie stać się ofiarą różnego rodzaju przestępczości inicjowanej przez grupy przestępcze. Ale również skuteczna pomoc w znalezieniu pracy, która pozwoli tym osobom na optymalne funkcjonowanie i realizacje swoich celów.

Po raz kolejny lubuscy policjanci zdali egzamin z człowieczeństwa i pokazali, że zadania, których się podejmują wykraczają poza te, które mają określone w swoich obowiązkach. Ale tak właśnie działa każdy przyzwoity człowiek, który skutecznie potrafi zadbać o dobro innego.

Opracował: podinspektor Marcin Maludy

Rzecznik Prasowy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wielkopolskim

video: młodszy aspirant Mateusz Sławek