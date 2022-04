Leki zawierające substancje psychotropowe wysyłano m.in. do USA – rozbity gang Data publikacji 07.04.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Lekarstwa zawierające substancje psychotropowe w hurtowych ilościach były wysyłane z Polski do USA czy Wielkiej Brytanii. W ten sposób rozbity gang mógł przemycić 250 tys. tabletek, wartych około 20 mln zł. Proceder przerwali policjanci CBŚP i prokuratorzy z lubelskiej Prokuratury Krajowej, przy współpracy z amerykańską służbą Homeland Security Investigations (HSI). Podczas akcji funkcjonariusze zatrzymali 9 podejrzanych oraz przejęli ponad 12,5 tys. tabletek, w tym medykamenty zapakowane i przygotowane do wysłania.

Policjanci z Zarządu w Lublinie Centralnego Biura Śledczego Policji, pod nadzorem Lubelskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Lublinie, prowadzą od blisko roku śledztwo dotyczące zorganizowanej grupy przestępczej. Z zebranego materiału dowodowego wynika, że różnego rodzaju produkty lecznicze zawierające substancje psychotropowe, były wysyłane z Polski do USA czy Wielkiej Brytanii. Według śledczych członkowie gangu działali od 2017 roku i w tym czasie mogli przemycić poza granice kraju 250 tys. sztuk tabletek, wartych około 20 mln zł.

W marcu policjanci CBŚP, przy udziale funkcjonariuszy Homeland Security Investigations (HSI) przeprowadzili działania, podczas których zatrzymali 9 osób. Czynności były prowadzone w Lublinie, Łodzi i w Radomiu. Tam przeszukano miejsca zamieszkania podejrzanych, obiekty użytkowane przez nich oraz ich samochody. W efekcie tego policjanci zabezpieczyli ponad 12,5 tys. sztuk tabletek zawierających substancje psychotropowe. Wstępnie oszacowano wartość zabezpieczonych substancji na łączną kwotę blisko 760 tys. zł. Podczas działań przejęto także sprzęt elektroniczny, urządzenia służące do pakowania przesyłek kurierskich, potwierdzenia nadanych przesyłek, przygotowane paczki do nadania zawierające substancje zabronione oraz portfele kryptowalutowe, na których znajdowało się ok. 2,4 mln zł.

W Lubelskim Wydziale Zamiejscowym Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Lublinie zatrzymanym przedstawiono zarzuty z art. 258 par. 1 i 3 kk, art. 299 par. 1 i 6 kk, art. 55 ust 3 w zw z art. 55 ust 1 UoPN oraz art. 56 ust 3 w zw. z art. 56 ust 1 UoPN. Decyzją sądu 6 osób zostało tymczasowo aresztowanych. W ramach śledztwa zabezpieczono nieruchomości, samochody, biżuterię, monety kolekcjonerskie, pieniądze oraz kryptowaluty, na łączną kwotę ponad 7,7 mln zł.