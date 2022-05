Wspólnie dla seniorów Data publikacji 09.05.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach podjęła ważną inicjatywę w celu ochrony seniorów przed działaniami oszustów. Nawiązanie współpracy z Orange Polska sprawi, że do tysięcy abonentów korzystających z usług telefonii trafią informacje, dzięki którym seniorzy będą mogli uchronić swoje oszczędności. Wspólnie opracowana ulotka informacyjna będzie dołączana do każdego rachunku i dystrybuowana na terenie całego kraju. Już dziś możesz zapoznać się z jej treścią na naszej stronie.

Seniorzy często są posiadaczami telefonów stacjonarnych, co z ich perspektywy niesie za sobą wiele zalet i trudno się z tym nie zgodzić. Są jednak i wady. Ci właśnie abonenci bardziej narażeni są na ataki oszustów działających popularnymi metodami, szczególnie „na wnuczka”. Seniora zdecydowanie łatwiej „namierzyć” jeżeli posiada takowy telefon. Mechanizm samego oszustwa jest znany, a mimo to nadal przestępstwo to stanowi istotny problem, który nie pozostaje obojętny świętokrzyskim policjantom.

Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach podjęła wiele inicjatyw mających na celu ochronę seniorów. Kolejną z nich jest akcja zorganizowana we współpracy z Orange Polska. Opracowano szereg materiałów edukacyjno-informacyjnych, które dzięki wspomnianej współpracy trafią do wielu odbiorców, nie tylko w regionie, ale w całej Polsce. Ulotka informacyjna oraz zbiór zasad, którymi wszyscy powinni się kierować podczas rozmów telefonicznych dołączane będą do przysyłanych rachunków. Zależy nam by każdy senior wiedział jak się zachować odbierając telefon, jak korzystać z Internetu oraz gdzie szukać ewentualnej pomocy.

(KWP w Kielcach / sc)