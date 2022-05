Zaginęła schorowana seniorka – szybko odnaleźli ją dzielnicowi

Funkcjonariusze przestrzegają przed fałszywymi linkami przenoszącymi do spreparowanych stron bankowych. Oszuści rzekomo zainteresowani kupnem odzieży na portalu internetowym wysyłają instrukcje, by odebrać przelew. W rzeczywistości przestępcy otrzymują dostęp do oszczędności.