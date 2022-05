Opolska drużyna rowerowa już w akcji Data publikacji 17.05.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Opolscy policjanci rozpoczęli już sezon rowerowy. Teraz to nie tylko patrole piesze czy służba z wykorzystaniem radiowozów, ale również mundurowi na jednośladach dbają o nasze bezpieczeństwo. Taka forma pełnienia służby sprawdza się na Opolszczyźnie już od kilkunastu lat. W zaułkach osiedli, w parkach, nad rzekami czy w innych trudno dostępnych terenach sprawdzają się w stu procentach.

W tym roku, do służby rowerowej delegowanych zostało 9 funkcjonariuszy z Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Opolu. Część z nich to doświadczeni w służbie rowerowej policjanci, część to adepci - łączy ich jednak rowerowa pasja. W ciągu jednego dnia potrafią na swoich jednośladach przejechać nawet 80 kilometrów. Taki rodzaj służby sprawdza się zarówno w gęstej zabudowie, podczas godzin ulicznego szczytu, jak i na licznych w naszym województwie terenach zielonych.

Zadaniem policyjnej grupy rowerowej jest patrolowanie miejsc, gdzie radiowóz nie może wjechać, a patrol pieszy dotrze nieco później. Najczęściej można ich spotkać na obszarach rekreacyjnych i turystycznych w parkach, na szlakach pieszych i rowerowych.

Oprócz działań prewencyjnych rowerowe patrole są wykorzystywane również w działaniach kryminalnych. Patrole rowerowe sprawdzają się bowiem w gęstej zabudowie, na osiedlach mieszkaniowych, gdzie trzeba szybko dotrzeć do zgłoszonych przypadków kradzieży, rozbojów czy pobić.