Zachęcamy do korzystania z narzędzi ułatwiających kontakt z policjantami Data publikacji 31.05.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa jest popularnym sposobem komunikowania się z policjantami. Dzięki niej możemy mieć bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo w naszej okolicy, informując o miejscach, gdzie łamane jest prawo. Zachęcamy do korzystanie z niej i przypominamy o możliwości łatwego kontaktu ze swoim dzielnicowym, bądź wyszukania najbliżej jednostki Policji za pomocą aplikacji Moja Komenda.

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa funkcjonuje w całej Polsce od 2016 roku. Narzędzie sprawdza się jako praktyczny komunikator pomiędzy społeczeństwem, a policjantami. Pamiętajmy, że jednym z celów Policji jest poznanie oczekiwań społeczeństwa w zakresie dostrzeganych zagrożeń bezpieczeństwa, jak i oczekiwanych sposobów ich eliminowania. Ponadto, KMZB wykorzystuje informacje uzyskane na podstawie własnych ustaleń, czyli m.in. poprzez wykorzystanie statystyk policyjnych, informacji uzyskanych od podmiotów poza policyjnych oraz w oparciu o wyniki badań opinii publicznej.

Główne cele Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa:

poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego poprzez włączenie obywateli w wybrane działania Policji,

dostosowanie struktur organizacyjnych oraz działań Policji do zagrożeń wskazywanych przez społeczeństwo,

platforma wymiany informacji o zagrożeniach.

Nie możemy zapominać o tym, że bardzo często to od nas zależy, czy i jak szybko, zostanie wyeliminowane zagrożenie. Pamiętajmy, że nanoszone zagrożenia są anonimowe, a naniesienie zagrożenia jest proste i intuicyjne. Dlatego zachęcamy do korzystania z KMZB przy pomocy smartfona, tabletu lub komputera. W tym roku opolscy policjanci otrzymali za pośrednictwem tej aplikacji ponad 3 600 zgłoszeń. Blisko 40 procent dotyczyło przekraczania dozwolonej prędkości. Kolejne zgłoszenia to między innymi nieprawidłowe parkowanie, spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych czy też dzikie wysypiska śmieci.

Jeśli widzisz, że w twojej okolicy dzieje się coś niepokojącego zareaguj i zgłoś to na mapie Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

ZAPAMIĘTAJ, że w przypadkach pilnych, kiedy jest potrzebna natychmiastowa interwencja Policji, nadal korzystamy z numeru alarmowego 112.

Drugim z narzędzi, które ułatwia kontakt z policjantami jest aplikacja Moja Komenda. Dzięki niej w łatwy i szybki sposób można się skontaktować ze swoim dzielnicowym. Aby to zrobić wystarczy wpisać np. własny adres zamieszkania, a aplikacja odnajdzie funkcjonariusza, który dba o nasz rejon zamieszkania oraz pokaże, w której jednostce on pracuje. Dzielnicowych możemy wyszukać także po ich imieniu lub nazwisku. Użytkownik nie musi mieć dostępu do Internetu, aby odnaleźć swojego dzielnicowego.

Moja Komenda zawiera także bazę teleadresową wszystkich komend, komisariatów, rewiórów dzielnicowych i posterunków w Polsce. Aplikacja została wyposażona w dwa tryby wyszukiwania informacji. Po włączeniu usług lokalizacyjnych w telefonie sama odnajdzie najbliższe policyjne obiekty. Po przejściu w tryb online wystarczy jedno kliknięcie, aby wskazała trasę do najbliższej jednostki Policji. Równie sprawnie połączy nas z dyżurnym wybranej komendy.