Skuteczny pościg za skradzionym pojazdem. Policjanci zatrzymali 32-letniego uciekiniera Data publikacji 07.06.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Kierujący audi nie zatrzymał się do kontroli drogowej, pomimo wydawanych przez policjantów sygnałów świetlnych i dźwiękowych. Funkcjonariusze zatrzymali 32-letniego kierującego w bezpośrednim pościgu. Jak się okazała samochód, którym uciekał został skradziony dwa dni wcześniej.

W piątek (3 czerwca) policjanci z Komendy Powiatowej Policji w trakcie patrolu postanowili zatrzymać do kontroli drogowej kierującego samochodem osobowym marki Audi. Pomimo wydawanych sygnałów świetlnych i dźwiękowych kierowca nie reagował, przyśpieszył i rozpoczął ucieczkę ulicami miasta. Mężczyzna jechał bardzo ryzykownie, czym zagrażał innym uczestnikom ruchu drogowego. Audi zatrzymało się po tym jak uderzyło w kontenery na śmieci. Policjanci zatrzymali 32-letniego kierowcę, oraz 40-letniego pasażera. W toku przeprowadzonych czynności ustalono, że pojazd został skradziony 1 czerwca na terenie Wrocławia.

Kierujący 32-latek to mieszkaniec Szprotawy. Usłyszał zarzut paserstwa oraz niezatrzymania się do kontroli drogowej. Łączna kara jaka grozi za popełnione przestępstwa to nawet 5 lat pozbawienia wolności. W poniedziałek (6 czerwca) mężczyzna decyzją Sądu Rejonowego w Żaganiu trafił do aresztu na trzy miesiące.

starszy sierżant Arkadiusz Szlachetko

Komenda Powiatowa Policji w Żaganiu