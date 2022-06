Bezpieczne wakacje – Uwaga na wysokie temperatury

Upalne dni, gdy temperatura powietrza przekracza +30°C towarzyszą nam od kilku dni. Podobnie według prognoz będzie w najbliższy weekend w całym kraju. Policjanci apelują, aby podczas dni z tak wysokimi temperaturami nawet na chwilę nie zostawiać w samochodzie dzieci i zwierząt. W takich sytuacjach wnętrze pojazdu bardzo mocno się nagrzewa, co może zagrażać ich życiu i zdrowiu. Policjanci apelują również o to, aby w trakcie upałów dobrze przygotować się do jazdy samochodem.