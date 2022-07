Centalne obchody Święta Policji Data publikacji 23.07.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Komendant Główny Policji gen. insp. dr Jarosław Szymczyk nieprzypadkowo podjął decyzję, że centralne obchody Święta Policji odbędą się w tym roku w stolicy województwa śląskiego, w Katowicach. W 2022 roku przypada bowiem 100. rocznica powrotu części Górnego Śląska do Polski i utworzenie autonomicznego województwa śląskiego, którego bezpieczeństwa, aż do wybuchu II wojny światowej, strzegła Policja Województwa Śląskiego. Dlatego też dzisiaj od rana w Katowicach, na Placu Sławika i Antalla, zebrali się policjanci reprezentujący wszystkie garnizony i formacje w kraju.

Policja Województwa Śląskiego była doskonale wyszkoloną formacją, licząca 10 procent stanu osobowego wszystkich sił policyjnych całej II Rzeczypospolitej i odgrywała ważną rolę w kraju ze względu m.in. na znaczenie gospodarcze Śląska w Państwie Polskim.

Podczas wojny obronnej 1939 roku, policjanci województwa śląskiego bronili mężnie swojej ojczyzny, a do legendy śląskiego września przeszły walki o strategiczne przedsiębiorstwa, podczas których wykazali się wyjątkowym męstwem.

Niestety, po 17 września podzielili oni los tysięcy Polaków wywiezionych w głąb Związku Radzieckiego, którym nie dane już było powrócić do kraju.



Dlatego też doceniając działania funkcjonariuszy ziemi śląskiej, ich wkład w budowanie fundamentów współczesnej formacji oraz jednocześnie chcąc upamiętnić trud i wysiłek wszystkich, którzy walczyli o niepodległość naszej ojczyzny, Komendant Główny Policji gen. insp. dr Jarosław Szymczyk podjął decyzję, że centralne obchody Święta Policji odbędą się w stolicy województwa śląskiego, w Katowicach.

Uroczystość rozpoczęła się 23 lipca od złożenia wspólnego wieńca przy Pomniku Powstańców Śląskich. Kwiaty złożyli: Wojewoda Śląski, Prezydent Miasta Katowice oraz Komendant Główny Policji i Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach. Poprzez ten symboliczny gest upamiętniono Powstańców Śląskich, wśród których liczną reprezentacją byli funkcjonariusze Policji Województwa Śląskiego.



O godz. 10.00 w Katowicach, na Placu Sławika i Antalla uroczystości rozpoczęły się od przeglądu pododdziałów Policji, ktorego dokonał Prezydent Andrzej Duda w asyście Komendanta Głownego Policji gen. insp. dr Jarosława Szymczyka. Następnie gospodarz uroczystości powitał znamienitych gości na czele z Panem Prezydentem, szef polskiej Policji Podziękował prezydentowi Andrzejowi Dudzie za przyjęcie zaproszenia oraz ministrom, parlamentarzystom, wojewodzie śląskiemu, marszałkowi województwa, przedstawicielom związków zawodowych, duchowieństwa oraz reprezentantom świata nauki, medycyny, kultury i sportu.

Po odegraniu hymnu i podniesieniu flagi państwowej, minutą ciszy uczczono pamięć wszystkich ofiar konfliktu zbrojnego na Ukrainie.



Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda, na wniosek ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Kamińskiego, nadał stopnie generalskie 6 oficerom Policji, a szef resortu MSWiA wręczył im szable. Nowymi nadinspektorami polskiej Policji zostali:



Adam CIEŚLAK – Komendant Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości;

Waldemar WOŁOWIEC – Komendant Wojewódzki Policji w Radomiu;

Dariusz MATUSIAK – Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie;

Jarosław PASTERSKI – Komendant Wojewódzki Policji w Gorzowie Wielkopolskim;

Dariusz ZIĘBA – Dowódca Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji BOA;

Iwona KLONOWSKA – Komendant Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.



Po wręczeniu nominacji generalskich, prezydent Andrzej Duda wręczył medale państwowe i resortowe. Komendant Głowny Policji został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski- to wyróznienie i podziękowanie dla całej formacji. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Kamiński w asyście Komendanta Głownego Policji wyróznił odznakami resortowymi, w uznaniu szczególnych zasług w zakresie ochrony ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa lub porządku publicznego policjantów i pracowników Policji.



Następnie przyszedł czas na promocję oficerską absolwentów Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.



Laureatom konkursu „Policjant, który mi pomógł” statuetki oraz listy gratulacyjne wręczył Komendant Główny Policji gen. insp. dr Jarosław Szymczyk.



Kolejnym punktem uroczystości było ślubowanie policjantów Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, którą przyjął ich przełożony, Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinsp. Roman Rabsztyn.



Do zebranych na uroczystości zwrócił się Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Duda, który w swoim przemówieniu wyraził słowa podziekowania skierowane do wszystkich funkcjonariuszy polskiej Policji:



Dziękuję za ofiarność w służbie dla Rzeczpospolitej. Dziękuje Wam za ten wasz codzienny trud, służby tutaj dla rodaków, dla nasz wszystkich, dla Polski. Dziękuję Wam za niezwykle godne i profesjonalne reprezentowanie nas poza granicami, wszędzie tam, gdzie wykonujecie swoją służbę skierowani przez Rzeczpospolita, jak choćby na Litwę.

Dziękuję także, za ciągłe utrzymywany stan gotowości podwyższonej w związku z fala uchodźców z Ukrainy, w związku ze wszystkimi potencjalnymi i realnym zagrożeniami wynikającymi z tego, że tuż za naszą granicą toczy się wojna.



Głos zabrał Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Kamiński, który ocenił działanie polskiej Policji:



Służby państwowe, wszystkie struktury państwa polskiego zdają egzamin ze skutecznego działania. Ale polska Policja ten egzamin zdaje znakomicie. Wspaniale. Z realnymi, niezwykle ważnymi dla bezpieczeństwa państwa i jego obywateli efektami. To dzięki Wam , to Wy razem z funkcjonariuszami Straży Granicznej, razem z żołnierzami Wojska Polskiego, ramię w ramię obroniliście integralność naszej wschodniej granicy, naszej granicy z Białorusią.



Gdy honorowi goście wygłosili swoje przemówienia, odbył się ostatni punkt uroczystości, jakim była defilada.

Po zakończeniu apelu, dalsza część centralnych obchodów Święta Policji przeniosła się do Gliwic, gdzie odbył się najpierw piknik rodzinny, a następnie o 15.00, na Stadionie Miejskim im. Piotra Wieczorka, rozegrany został mecz piłkarski pomiędzy reprezentacjami polskiej i rumuńskiej Policji.