Wjechał w tira na DK-17

W Fajsławicach na drodze krajowej numer 17 kierujący samochodem marki Kia zjechał na przeciwległy pas ruchu i doprowadził do zderzenia z tirem. Na szczęście nikt nie odniósł poważnych obrażeń. Całe zdarzenie zostało zarejestrowane przez videorejestrator. Publikujemy je ku przestrodze.

Do groźnie wyglądającego zdarzenia doszło wczoraj około godziny 8:00 w miejscowości Fajsławice. Z ustaleń policjantów wynika, że kierujący samochodem marki Kia, który podróżował z pasażerką, zjechał nagle na przeciwległy pas ruchu, gdzie zderzył się z samochodem ciężarowym. Na szczęście 67-letni obywatel Ukrainy oraz jego 29-letnia pasażerka nie odnieśli poważnych obrażeń.

Badanie alkomatem wykazało, iż obaj kierujący byli trzeźwi. Z uwagi na uszkodzenia pojazdu ciężarowego, droga w miejscu zdarzenia była zablokowana przez kilka godzin i zorganizowano objazdy. Sprawca zdarzenia został ukarany mandatem karnym.

Całość zdarzenia została zarejestrowana, przez kamerę, znajdującą się w samochodzie jadącym w tym samym kierunku co obywatele Ukrainy. Dzięki uprzejmości kierowcy prezentujemy jego przebieg, ku przestrodze. To nagranie pokazuje nam, że chwila nieuwagi na drodze może doprowadzić do tragedii.

nadkomisarz Piotr Wasilewski