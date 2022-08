Policjanci podczas pościgu zatrzymali ulicznego agresora Data publikacji 02.08.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego oświęcimskiej komendy Policji podczas pościgu zatrzymali 29-letniego mieszkańca Oświęcimia. Mężczyzna jest podejrzany o pobicie mężczyzny, a także znieważenie i naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariuszy.

W czwartek (28.07.2022) rano tuż po godzinie 6 policjanci, jadąc ulicą Dąbrowskiego w Oświęcimiu zauważyli leżącą na chodniku osobę, której pomocy udzielało kilku mężczyzn. Mundurowi natychmiast zatrzymali radiowóz. Od świadków zdarzenia dowiedzieli się, że Pogotowie Ratunkowe zostało już wezwane, natomiast leżącym na chodniku jest ich 24-letni znajomy, który został pobity przez nieznanego sprawcę.

W rozmowie z pokrzywdzonym mieszkańcem Oświęcimia policjanci potwierdzili fakt pobicia więc zaczęli ustalać rysopis sprawcy oraz okoliczności zdarzenia. Wtedy z bocznej uliczki wyszedł mężczyzna. Został on rozpoznany przez poszkodowanego jako sprawca pobicia. Mężczyzna, widząc, że zbliżają się do niego mundurowi, zaczął uciekać. Po kilkuset metrach został obezwładniony. Okazało się, że jest to 29-letni mieszkaniec Oświęcimia. W trakcie zatrzymania agresywny mężczyzna naruszył nietykalność cielesną interweniujących wobec niego policjantów, a także dopuszczał się ich znieważenia. Podejrzany trafił do pomieszczeń dla zatrzymanych oświęcimskiej komendy Policji. Jest podejrzany o uszkodzenie ciała, znieważenie oraz naruszenie nietykalności policjantów.

Za uszkodzenie ciała grozi kara do pięciu lat pozbawienia wolności. Za znieważenie funkcjonariusza Policji grozi kara do jednego roku pozbawienia wolności, natomiast za naruszenie jego nietykalności grozi kara do trzech lat pozbawienia wolności.

(KWP w Krakowie / kp)