Skuteczna akcja ratownicza płockich policjantów Data publikacji 02.08.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Płocku szybko i sprawnie wyciągnęli z wody mężczyznę, który topił się w rejonie molo nad Wisłą. Podczas interwencji wykorzystali rzutkę ratowniczą, która jest obowiązkowym wyposażeniem wszystkich funkcjonariuszy pełniących służbę w rejonach nad wodą.

Do zdarzenia doszło dziś rano w rejonie płockiego molo nad Wisłą. Zgłoszenie dotyczyło mężczyzny, który tonąc wzywał pomocy. Okazało się, że jest to 45-letni mieszkaniec powiatu. Policjanci Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji po przybyciu na miejsce rozpoczęli akcję ratunkową. Od razu użyli rzutki ratowniczej, dzięki której szybko i sprawnie wyciągnęli mężczyznę z wody, a następnie przystąpili do udzielania pierwszej pomocy. Mężczyzna szybko przewieziony został do szpitala, gdzie uzyskał niezbędną pomoc medyczną.

Warto wiedzieć, że rzutka ratownicza jest bardzo przydatnym urządzeniem asekuracyjnym. Jest bardzo prostym i przydatnym sprzętem ratowniczym dla wszystkich służb, które dbają o bezpieczeństwo nad wodą. Może być wykorzystana w ratownictwie wodnym oraz w różnych sytuacjach podczas działań ratowniczych na lodzie.

(KWP zs. w Radomiu / kp)