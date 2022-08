Służby poszukują zaginionej Magdaleny Bylewskiej Data publikacji 03.08.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Gorzowscy policjanci prowadzą poszukiwania Magdaleny Bylewskiej, która wyszła z domu i do tej pory nie nawiązała kontaktu z rodziną. Każdy, kto ma informacje na temat jej miejsca przebywania proszony jest o natychmiastowy kontakt z funkcjonariuszami.

We wtorek, 2 sierpnia 2022 roku późnym wieczorem do policjantów w gorzowskiej komendzie miejskiej zgłosili się bliscy Magdaleny Bylewskiej, by zgłosić jej zaginięcie. 26-letnia mieszkanka Osiedla Poznańskiego wyszła z domu około godziny 12.00 i nie można z nią nawiązać kontaktu.

Zaginiona ma około 170 centymetrów wzrostu, jest szczupłej budowy ciała, włosy długie blond. Miejsce zamieszkania opuściła z rowerem typu damka koloru czarnego. Była ubrana prawdopodobnie w ciemną kurtkę z żółtymi elementami i może mieć ze sobą plecak w kolorze śliwkowym.

Dla policjantów ogłoszono alarm, a do poszukiwań kierowane są kolejne służby. Na miejscu są policjanci z komendy miejskiej i wojewódzkiej, a na niebie pojawił się dron. Funkcjonariusze poszukiwania prowadzą z pomocą przewodników psów, wspierani jesteśmy przez strażaków. Policjanci kryminalni sprawdzają miejsca, w których zaginiona mogła się pojawić,

Każdy kto ma informacje na temat miejsca przebywania Magdaleny Bylewskiej lub widział ją w ciągu ostatnich kilkunastu godzin, powinien natychmiast skontaktować się z gorzowskimi policjantami pod numerem telefonu 112 lub 47 79 12511

(KWP w Gorzowie Wlkp. / sc)