Policjanci poszukują zaginionej Małgorzaty Tymko Data publikacji 18.08.2022 Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Strzelcach Krajeńskich prowadzą poszukiwania zaginionej 58-letniej Małgorzaty Tymko - mieszkanki Dobiegniewa. W przypadku zauważenia osoby odpowiadającej wyżej wymienionemu rysopisowi prosimy o kontakt ze strzelecką Policją pod numerem 47 79 25 211 lub 47 79 25 212 czy też numerem alarmowym 112.

Zaginiona 58-letnia Małgorzata Tymko wyszła z domu w środę 17 sierpnia między godziną 21.20 a 22.00. To osoba, która choruje i może nie być zdolna do samodzielnej egzystencji.

Ma około 156 cm wzrostu, siwe krótko obcięte na jeża włosy, posiada biało-czerwone trampki. Według ustaleń o godzinie 22.02 mogła wsiąść do pociągu relacji Dobiegniew - Szczecin Główny. Do chwili obecnej nie powróciła do miejsca zamieszkania ani nie nawiązała kontaktu z rodziną.

Ktokolwiek ma informacje o zaginionej bądź zauważył osobę odpowiadającej rysopisowi proszony jest o kontakt ze strzelecką Policją pod numerami telefonów 47 79 25 211 i 47 79 25 212 lub przekazanie informacji dzwoniąc na numer alarmowym 112.

(KWP w Gorzowie Wlkp.)