Włamali się do lokalu i ukradli puszkę z datkami. Areszt dla podejrzanych o zuchwałą kradzież Data publikacji 25.08.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Kryminalni ze Słubic dzięki skrupulatnej pracy wytypowali i zatrzymali trzy osoby podejrzane o kradzieże z włamaniem na terenie Słubic. Członkami złodziejskiego gangu był 18-latek, jego 21-letnia znajoma oraz nieletni. W wyniku przestępczych działań spowodowali straty na łączną kwotę ponad jedenastu tysięcy złotych. Policjanci udowodnili im popełnienie co najmniej czterech tego typu przestępstw. Sąd wobec pełnoletnich sprawców zastosował areszt, nieletni sprawca czynów karalnych odpowie przed Sądem Rodzinnym.

W ostatnim czasie do słubickiej komendy zaczęły napływać informacje o kradzieżach z włamaniem na terenie powiatu słubickiego. Sposób działania za każdym razem był podobny. Sprawcy włamywali się do pomieszczeń, a łupem złodziei padały przede wszystkim rowery lub kradzież pojazdu i jego krótkotrwałe użycie, a następnie porzucenie go. Łączna suma poniesionych strat została wyceniona przez poszkodowanych na kwotę ponad 11 tysięcy złotych. Policjanci podjęli szereg działań mających na celu ustalenie i zatrzymanie sprawców. Tylko dzięki wnikliwej i skrupulatnej pracy operacyjnej oraz na podstawie zebranych informacji, funkcjonariusze ustalili, kto stoi za kradzieżami. Pomocnym w sprawie okazał się zapis z kamer monitoringu, na którym policjanci rozpoznali sprawców, którzy w jednym z lokali gastronomicznych upatrzyli sobie łup i po uprzednim wybiciu szyby siekierą i młotem dostali się do wnętrza i dokonali kradzieży puszki z zawartością pieniędzy przeznaczonych na pomoc dla obywateli Ukrainy. Podejrzewani wpadli w ręce policjantów, a następnie spotkali się ze zdecydowaną reakcją ze strony wymiaru sprawiedliwości, gdzie Sąd jednoznacznie wskazuje, że nie daje przyzwolenia na popełnianie przestępstw bez oporów, refleksji, a tym bardziej kosztem innych obywateli w konsekwencji wydając postanowienie, w którym stosuje wobec pełnoletnich sprawców areszt, a ich nieletni kolega odpowie przed Sądem Rodzinnym.

aspirant Agnieszka Kaczmarek

Komenda Powiatowa Policji w Słubicach

