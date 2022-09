Możesz pomóc ich namierzyć. Pomóż znaleźć najniebezpieczniejszych przestępców Europy Data publikacji 28.09.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj ENFAST (europejska sieć współpracy policyjnej zajmująca się poszukiwaniem najbardziej niebezpiecznych przestępców), wspierana przez Europol, rozpoczyna dziś kampanię EU Most Wanted 2022 - Najbardziej poszukiwani przestępcy 2022, mającą na celu skoncentrowanie uwagi na poszukiwanych, którzy są członkami zorganizowanych grup przestępczych. W tym roku na portalu kampanii pojawiło się ponad pięćdziesiąt profili przestępców powiązanych ze zorganizowanymi grupami przestępczymi, którzy są poszukiwani w Europie za poważne przestępstwa m.in. zabójstwa, handel ludźmi, rozboje i przestępstwa o charakterze terrorystycznym. Trzech z nich pochodzi z Polski.

Tegoroczna kampania, w której po raz kolejny bierze udział polska Policja, skoncentrowana jest na zwróceniu uwagi na przywódców oraz kluczowych członków zorganizowanych grup przestępczych. Niektóre z osób przedstawionych na wyróżnionych profilach to szefowie grup, którzy dopuścili się zabójstw i torturowania niewinnych osób, handlarze narkotykami, handlarze ludźmi, brutalni przestępcy dopuszczający się aktów przemocy w ramach grupy przestępczej, a także osoby zajmujące się praniem pieniędzy i oszustwami finansowymi. Trzon grupy przestępczej składa się z warstwy kierowniczej oraz członków działających w terenie i jest wspierany przez szereg innych podmiotów powiązanych z grupą przestępczą. Kampania, poprzez skoncentrowanie się na osobach pełniących kluczowe role w grupach przestępczych, ma na celu rozbicie całych grup.

Jak mówi Dyrektor Wykonawcza Europolu, Catherine De Bolle: - Wzięcie udziału w tej kampanii przez obywateli Unii Europejskiej nie mogło być prostsze - jedno małe działanie ze strony każdego z nas może sprawić, że niebezpieczny przestępca zostanie aresztowany i oskarżony, ratując potencjalne ofiary. Sprawdź stronę i pomóż nam ich namierzyć.

>>> Kampania EU Most Wanted <<<

Możesz pomóc ich namierzyć - #GameOver (Gra skończona)

ENFAST i Europol zwracają się z prośbą do wszystkich obywateli Unii Europejskiej o odwiedzenie specjalnej strony internetowej kampanii, obejrzenie umieszczonych tam zdjęć przestępców i sprawdzenie, czy kogoś rozpoznają. W ramach kampanii zostaną także odsłonięte specjalne murale, mające na celu poszerzenie grona odbiorców i przyciągnięcie uwagi mediów. Pierwszy z nich zostanie odsłonięty 28 września br. w Brukseli w ramach inauguracji kampanii, która skupia się na przedstawieniu grupy przestępczej jako domku z kart, gdyż wyeliminowanie kluczowej postaci grupy przez anonimową informację, może spowodować rozbicie całej grupy.

Kampania będzie realizowana również w mediach społecznościowych, gdzie we wszystkich językach Unii Europejskiej wybrzmi apel o wzięcie w niej udziału, aby dotrzeć do jak najszerszego grona odbiorców. Kampania “Najbardziej poszukiwani w Unii Europejskiej” w poprzednich latach odniosła ogromny sukces dzięki wielu anonimowym wskazówkom, które doprowadziły do zatrzymań wielu osób poszukiwanych. Strona eumostwanted.eu została uruchomiona w 2016 roku, od tego czasu znalazło się na niej 335 profili osób poszukiwanych. 120 spośród nich zostało aresztowanych, a w 43 przypadkach to właśnie publikacja profilu przestępcy na tej stronie internetowej miała kluczowe znaczenie w ich zatrzymaniu. Od rozpoczęcia zeszłorocznej kampanii w grudniu 2021 r. doszło do 10 aresztowań.

ENFAST

Zmieniający się charakter przestępczości transgranicznej skłonił krajowe siły policyjne w państwach członkowskich UE do połączenia sił i wykorzystania swojej fachowej wiedzy, aby uniemożliwić niebezpiecznym przestępcom ucieczkę i uniknięcie kary. ENFAST ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa w UE poprzez skuteczne wykrywanie i aresztowanie przestępców poszukiwanych na arenie międzynarodowej, którzy popełnili poważne przestępstwa. ENFAST to międzynarodowa sieć funkcjonariuszy Policji, którzy są dostępni 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu i w razie potrzeby mogą podjąć natychmiastowe działania w celu zlokalizowania i zatrzymania poszukiwanych.

POSZUKIWANI POLACY

Polska Policja po raz kolejny bierze udział w kampanii EU MOST WANTED. Nowo opublikowane profile przedstawiają trzech kolejnych najbardziej niebezpiecznych poszukiwanych obywateli Polski.

ROBERT CZIK

ADAM ZAJĄC

DARIUSZ DROBIK

Zgodnie z przyjętą tematyką kampanii każdy z poszukiwanych został również określony znakiem figury karcianej wskazującym na jego rolę w grupie przestępczej, a także popełnione przestępstwa.

Walet (The Jack) – oznacza brutalnych przestępców, którzy są ekstremalnie niebezpiecznymi członkami grupy przestępczej i dokonują aktów przemocy dla grupy.

Dama (The Queen) – oznacza handlarzy narkotykami, którzy odgrywają kluczową rolę w zorganizowanych grupach przestępczych i mają niewielki szacunek dla prawa.

Król (The King) – oznacza szefa zorganizowanej grupy przestępczej, który jest trzonem nielegalnej działalności grupy.

Joker – oznacza członków grupy, którzy aby rozwiązać zaistniały problem grupy, dopuszczają się m.in. handlu ludźmi, przestępstw związanych z użyciem broni palnej oraz przestępstw finansowych.

Każda osoba, która może posiadać informacje przydatne w ustaleniu miejsc pobytu wskazanych osób proszona jest o kontakt z najbliższą jednostką Policji lub przesłanie anonimowego zgłoszenia za pośrednictwem formularzy dostępnych na stronie internetowej kampanii lub poszukiwani.policja.pl – bezpośrednie linki są umieszczone przy nazwisku każdego z poszukiwanych.

(Europol, BKS KGP/ mk)