Motocykliści oficjalnie zakończyli sezon Data publikacji 17.10.2022

Choć pogoda nadal zachęca do korzystania z jednośladów, łódzcy motocykliści oficjalnie zakończyli sezon. Pora zatem podsumować stan bezpieczeństwa w tej grupie użytkowników dróg. Od początku 2022 roku na terenie województwa łódzkiego z udziałem motocyklistów doszło do 299 zdarzeń drogowych, w tym do 114 wypadków, w których śmierć poniosło 10 osób, a 101 zostało rannych. Z roku na rok rośnie liczba miłośników dwóch kółek. Podobnie jak w latach ubiegłych, przyczyny tegorocznych wypadków są niezmienne, wielokrotnie to nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu. Jednak najczęstszą i zbierającą największe „tragiczne żniwo” przyczyną jest brawura i nadmierna prędkość.

Motocykle to w głównej mierze pojazdy, którymi poruszają się młodzi mężczyźni. To oni najczęściej ulegają nieodpartemu czarowi koni mechanicznych. Moc motocykla, jego niska waga, to atrybuty do tego, aby rozpędzić pojazd do dużych prędkości. Z żalem należy stwierdzić (często niestety to widać na ulicach) że wielu motocyklistów zapomina, iż droga to nie tor wyścigowy, a brawurowy slalom między innymi pojazdami to przede wszystkim igranie z życiem nie tylko własnym, ale również innych użytkowników dróg. Z roku na rok przybywa coraz więcej nowoczesnych i szybkich motocykli. Mimo, że wyposażone są w coraz lepsze i zaawansowane technicznie układy, to wciąż o bezpieczeństwie jazdy decyduje człowiek. Najlepszą i najbardziej skuteczną gwarancją bezpieczeństwa nadal pozostaje przestrzeganie przepisów, trzeźwość, zdrowy rozsądek, a nader wszystko przewidywanie sytuacji na drodze.

Miniony weekend, to również czas w którym policjanci przeprowadzili akcję pod nazwą „Motocykliści”. Głównym i nadrzędnym celem działań było ograniczenie ilości kierujących motocyklami, którzy naruszają przepisy ruchu drogowego, a tym samym stwarzają zagrożenie dla innych uczestników ruchu. W całym województwie mundurowi z drogówki skontrolowali 1264 pojazdy w tym 346 motocyklistów ujawniając 871 wykroczeń w tym, aż 499 polegających na przekroczeniu prędkości, w grupie tej byli również motocykliści. W dwóch przypadkach zatrzymano uprawnienia, a w 87 dowody rejestracyjne za usterki techniczne.

(KWP w Łodzi / mw)