Kierowca próbował potrącić policjantów – mundurowi ćwiczyli działania pościgowe Data publikacji 04.11.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci zauważyli skradziony samochód i chcieli zatrzymać jego kierowcę do kontroli. Mężczyzna jednak próbował potrącić interweniujących funkcjonariuszy i zaczął uciekać. Tak w skrócie wyglądał scenariusz ćwiczeń, jakie przeprowadzili policjanci ze strzeleckiej komendy. Sytuacje związane z działaniami pościgowymi zdarzają się dość często, dlatego policjanci muszą mieć pewność, że są świetnie przygotowani, aby skutecznie zatrzymywać osoby, które łamiąc prawo nie zatrzymują się do policyjnej kontroli.

W czwartek (3 listopada) na terenie gminy Zwierzyn patrol dzielnicowych próbował zatrzymać do kontroli drogowej osobowego opla. Funkcjonariusze włączyli sygnały dźwiękowe i błyskowe. Kierowca osobówki wraz z pasażerem zareagował na polecenia policjantów i zatrzymał się na poboczu. Gdy mundurowi opuścili radiowóz, kierowca niespodziewanie ruszył próbując nieskutecznie potrącić policjantów i rozpoczął ucieczkę. Funkcjonariusze poinformowali dyżurnego o zdarzeniu, który skierował do działań pościgowych wszystkie dostępne patrole. W takich sytuacjach nie ma miejsca na błędy. Potrzebny jest pełen profesjonalizm połączony z doskonałą koordynacją działań. Informacje i dyspozycje, jakie trafiają do każdego z patroli muszą być czytelne i zdecydowane. Niebagatelna w tym rola dyżurnego, który koordynuje wszystkie działania. Tak było również w tym przypadku. Policjanci skierowani do tego zdarzenia wystawili posterunki blokadowe, przy których rozłożono specjalne kolczatki uniemożliwiające przejazd uciekającemu kierowcy. Przy jednym z takich punktów ścigany samochód był zmuszony do zatrzymania. Jeden z napastników (pasażer) uciekł do lasu natomiast kierowca został obezwładniony i zatrzymany. Skierowany na miejsce pies patrolowo-tropiący podjął trop za uciekającym mężczyzną. Po kilkunastu minutach został odnaleziony i zatrzymany.

Tym razem były to tylko ćwiczenia. Jednak ich scenariusz jest jak najbardziej realny, dlatego policjanci regularnie podnoszą i sprawdzają swoje umiejętności i zdolności do skutecznego prowadzenia takich interwencji.

aspirant Tomasz Bartos

Komenda Powiatowa Policji w Strzelcach Krajeńskich