Kolejny dzień intensywnych poszukiwań 31-latka Data publikacji 14.11.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci kolejną dobę poszukują zaginionego Marcina Jastrzębskiego, z którym bliscy nie mają kontaktu od 11 listopada. W działania zaangażowani są policjanci kilku pionów komendy miejskiej i wojewódzkiej. Poszukiwania wspierają także strażacy i mieszkańcy miasta.

Funkcjonariusze poszukują 31-letniego Marcina Jastrzębskiego, z którym bliscy kontakt po raz ostatni mieli 11 listopada nad ranem. Policjanci potwierdzili, że mężczyzna był wtedy w centrum miasta. Kryminalni zabezpieczyli materiał wideo z miejskiego monitoringu i docierają do kolejnych firm i instytucji, by przejrzeć nagrania i odtworzyć drogę odejścia 31-latka. Do działań skierowani są funkcjonariusze kilku pionów, zarówno z komendy miejskiej jak również wojewódzkiej. Policjanci sprawdzają zabudowania, klatki schodowe, parki, a także nabrzeże Warty. Na rzece pływa łódź policyjna i strażacka, w niebo wzniosły się drony. W poszukiwania zaangażowali się także mieszkańcy miasta, którzy nie tylko rozpowszechniają wizerunek zaginionego, ale także biorą udział w poszukiwaniach na terenie miasta.

Zaginiony Marcin Jastrzebski ma 31 lat, około 185 centymetrów wzrostu, jest szczupłej budowy ciała. W dniu zaginięcia ubrany był w sportowe obuwie, granatowe dżinsy ze ściągaczami, szarą bluzę z napisem, granatową kurtkę z kapturem.

Ktokolwiek ma informacje o miejscu przebywania zaginionego lub widział go w ciągu ostatnich kilkudziesięciu godzin, proszony jest o kontakt pod numer alarmowym 112.

komisarz Grzegorz Jaroszewicz

Komenda Miejska Policji w Gorzowie Wielkopolskim