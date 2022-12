Policjanci namierzyli szefa zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się wysadzaniem bankomatów Data publikacji 16.12.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Intensywne działania dolnośląskich i wielkopolskich policjantów, którzy współpracowali ściśle z prokuraturą, doprowadziły do namierzenia oraz zatrzymania mężczyzny podejrzewanego o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą. Jej członkowie specjalizowali się w kradzieżach z włamaniem do bankomatów. Funkcjonariusze ustalili, że mężczyzna poszukiwany listami gończymi ma na swoim koncie, co najmniej kilka tego typu przestępstw m.in. na terenie woj. dolnośląskiego, lubuskiego i wielkopolskiego. Działał metodą na tzw. wybuch, która polegała na rozsadzeniu urządzenia, a następnie kradzieży umieszczonych w nim pieniędzy. W wyniku zniszczeń dochodziło nie tylko do zaboru gotówki, ale również do poważnych zniszczeń infrastruktury. Został już tymczasowo aresztowany na 3 miesiące, a teraz grozić mu może kara nawet do 15 lat pozbawienia wolności.

Funkcjonariusze od ponad dwóch lat prowadzili różnego rodzaju czynności poszukiwawcze, podczas których policyjni „łowcy głów” wykorzystywali wszelkie dostępne środki, aby namierzyć szefa zorganizowanej grupy przestępczej. Poszukiwania te od początku realizował dolnośląski Zespół Poszukiwań Celowych z Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. Ze względu na charakter działalności przestępczej poszukiwanego m.in. na terenie woj. wielkopolskiego, do poszukiwań włączyli się także policjanci z KWP w Poznaniu, a także funkcjonariusze z Wydziału Ochrony i Poszukiwania Osób KWP w Poznaniu. Z ustaleń funkcjonariuszy wynikało, że wyraźnie unika on kontaktu z przedstawicielami organów ścigania, bojąc się odpowiedzialności karanej za swoje czyny. Mężczyzna stosował wszelkie możliwe techniki kamuflażu, które znacznie utrudniały jego poszukiwania, ale policyjni „łowcy głów” nie dali się zwieść i kilkukrotnie byli „krok” od zatrzymania poszukiwanego.



W trakcie tych działań policjanci namierzyli i zatrzymali innych członków grupy przestępczej zarządzanej przez 42-latka. W sierpniu 2021 roku współpracując z funkcjonariuszami z Poznania, doprowadzili do zatrzymania jednego z członków grupy, który decyzją sądu został tymczasowo aresztowany za działania przestępcze w grupie. Kolejny wpadł w styczniu 2022 roku i także został tymczasowo aresztowany za działanie w grupie przestępczej. Następne zatrzymanie miało miejsce w maju 2022 roku i nastąpiło we współpracy z policjantami pionu kryminalnego z KWP w Gorzowie Wielkopolskim, a mężczyzna poszukiwany listem gończym trafił do więzienia na 8 lat.



Liczne zatrzymania oraz zastosowane areszty tymczasowe, pozwoliły na całkowite rozbicie grupy przestępczej, którą kierował poszukiwany, ale policjanci działali dalej i w końcu prowadzone przez wiele tygodni analizy oraz wymiana informacji pomiędzy wielkopolskimi i dolnośląskimi poszukiwaczami, doprowadziły do jego zatrzymania w listopadzie br.



Wcześniej policyjni „łowcy głów” z Wrocławia i Poznania ustalili, że mężczyzna ten przebywa poza granicami kraju, ale co jakiś czas przyjeżdża do Polski. Namierzenie poszukiwanego listami gończymi mężczyzny było bardzo trudne, jednak doświadczenie i umiejętności funkcjonariuszy pozwoliły skutecznie wytypować właściwe miejsce i czas. Wpadł w godzinach wieczorowych i był całkowicie zaskoczony, gdy zobaczył policyjnych poszukiwaczy i funkcjonariuszy SPKP z Poznania.



Śledczy dokonali procesowego zabezpieczenia pojazdu poszukiwanego, który to mógł służyć mu do popełniania przestępstw, a także pieniędzy w kwocie 10 tysięcy euro, dokumentów z danymi personalnymi innych osób, a także sprzętu zapewniającego łączność z grupą i przedmiotów mogących utrudniać ewentualny pościg.



Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mężczyźnie zarzutów kierowania zorganizowaną grupą przestępczą i zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na 3 miesiące. Grozić mu może teraz łącznie kara do 15 lat pozbawienia wolności.

asp. szt. Łukasz Dutkowiak

Rzecznik Prasowy

KWP we Wrocławiu