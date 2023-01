„… służyć wiernie Narodowi” ślubowali nowi policjanci Data publikacji 10.01.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj

W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy odbyło się pierwsze w tym roku ślubowanie nowo przyjętych do służby policjantów. W szeregi kujawsko-pomorskiej policji wstąpiło 49 policjantów.

Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy nadinsp. Piotr Leciejewski, w towarzystwie swoich Zastępców oraz Wicewojewody i Kapelana, przyjął ślubowanie od nowych policjantów.

"Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta, ślubuję:

służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny,

strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia.

Wykonując powierzone mi zadania, ślubuję pilnie przestrzegać prawa, dochować wierności konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej,

przestrzegać dyscypliny służbowej oraz wykonywać rozkazy i polecenia przełożonych.

Ślubuję strzec tajemnic związanych ze służbą, honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej."

Te ważne słowa wypowiedziało gromkim głosem czterdziestu dziewięciu młodych funkcjonariuszy.

- (…) Witam Was bardzo serdecznie, już w tej chwili pełnoprawni nowo przyjęci do służby policjantki i policjanci… . Chciałbym, abyście ten dzień zapamiętali, jako dzień bardzo radosny. (…) Serdecznie Wam gratuluję, że podjęliście tę decyzję o wstąpieniu w szeregi polskiej policji. Od tego momentu jesteście pełnoprawnymi policjantami, bo złożyliście słowa roty ślubowania. Te słowa to pewien kierunkowskaz, wyznacznik… . – tymi słowami zwrócił się nadinsp. Piotr Leciejewski do policjantów składających ślubowanie.

Następnie głos zabrał Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski P. Radosław Kempinski:

- (…) Te słowa, które przed chwilą wypowiedzieliście, słowa przysięgi – to nie są puste słowa. To pewnego rodzaju zobowiązanie. Od tej chwili musicie pamiętać, że w ramach tej przysięgi musicie służyć zarówno Ojczyźnie, jak i Jej obywatelom… .

Na zakończenie, tradycyjnie już, słowa do ślubujących policjantów skierował Ksiądz Infułat Stanisław Kotowski - Kapelan KWP w Bydgoszczy.

- (…) to czas, który rozpoczyna w Waszym życiu zupełnie nowy etap. Zaczynacie niejako nowe życie, jako pełnoprawni policjanci Rzeczpospolitej Polskiej. To jest nieprawdopodobnie zobowiązująca rzecz. To pewne credo, pewne zasady Waszego życia od tego momentu służyć wiernie Narodowi, służyć wiernie. To słowo „służyć”, ono nie jest dzisiaj modne, ale człowieczeństwo każdego z nas sprawdza się właśnie w służeniu drugiemu człowiekowi.

Z początkiem roku 2023 do służby przyjęliśmy czterdziestu dziewięciu nowych policjantów, którzy trafią do komend miejskich i powiatowych województwa: szesnastu do Bydgoszczy, czternastu do Oddziału Prewencji Policji, ośmiu do Włocławka, po dwóch do: Grudziądza, Torunia i Lipna, po jednym do: Sępólna i Tucholi oraz trzech do Wydziału Konwojowego KWP w Bydgoszczy. Wśród przyjętych do służby policjantów jest sześć kobiet.

Policjantom, składającym ślubowanie, życzymy satysfakcji, wytrwałości i powodzenia!