Jesteśmy dla społeczeństwa, by "POMAGAĆ I CHRONIĆ" - wyjątkowe słowa podziękowań za zaangażowanie dzielnicowego Data publikacji 17.01.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Każde dowody wdzięczności są miłe i motywują do dalszego działania. Tym razem na ręce Komendanta Powiatowego Policji w Nowej Soli trafiły podziękowania dla jednego z policjantów rewiru dzielnicowych. Świadczą one o tym, że hasło „Pomagamy i Chronimy”, które przyświeca naszym funkcjonariuszom w codziennej służbie, jest wciąż aktualne. Sierżant Adam Gała - nowosolski dzielnicowy - pomógł starszym kobietom, gdy te padły ofiarą kradzieży.

Dzielnicowy z Komendy Powiatowej Policji w Nowej Soli, sierżant Adam Gała, otrzymał podziękowanie od mieszkanek swojego rejonu za ogromne zaangażowanie w zgłoszony przez nie problem. Dwie siostry w wieku 83 i 90 lat zwróciły się do dzielnicowego o pomoc, gdyż padły ofiarą kradzieży. Policjant bez zastanowienia podjął działania, by pomóc starszym kobietom. Wdzięczne mieszkanki Nowej Soli listownie złożyły podziękowania dla mundurowego za okazane wsparcie. Podziękowania od mieszkańców są dla policjantów najwyższym wyrazem uznania dla ich codziennego trudu. Dziękujemy za docenienie naszej pracy. Wdzięczność osób, które doceniają pracę mundurowych z pewnością motywuje do dalszego działania i daje dużą satysfakcję. Cieszymy się też, że mogliśmy pomóc kolejnej osobie!

Lubuscy policjanci każdego dnia udowadniają, że służba w Policji to nie zwykła praca. To misja – służba społeczeństwu i przede wszystkim gotowość, by o każdej porze dnia i nocy móc zareagować. Niezależnie, czy jesteśmy na służbie czy mamy wolny dzień. Reagujemy na łamanie prawa, porządku publicznego, ratujemy ludzkie życie – często z narażeniem własnego.Takie wyjątkowe słowa podziękowań za trud włożony w codzienną służbę motywują policjantów do dalszego działania i sprawiają, że wzrasta wśród policjantów poczucie z dobrze wykonanej pracy na rzecz społeczeństwa.