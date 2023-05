Poszukiwany listem gończym Paweł Jastrzębski Data publikacji 02.05.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Komisariatu II Policji w Opolu, na podstawie listu gończego wydanego przez Sąd Okręgowy w Opolu, poszukują Pawła Jastrzębskiego. Osoby posiadające jakiekolwiek informacje o miejscu pobytu poszukiwanego, proszone są o kontakt osobisty lub telefoniczny z Komisariatem II Policji w Opolu tel. 47 864 26 25 lub z najbliższą jednostką Policji pod numerem alarmowym 112.

Paweł Jastrzębski

lat 42

syn Jerzego

zamieszkały w Opolu (ostatnie znane miejsce pobytu)

Poszukiwany na mocy wyroku łącznego ma do odbycia karę 2 lat i 5 miesięcy pozbawienia wolności między innymi za oszustwo i spowodowanie uszczerbku na zdrowiu. Do chwili obecnej nie stawił się w zakładzie karnym i ukrywa się przed organami ścigania, dlatego sąd wydał za nim list gończy..

Osoby posiadające jakiekolwiek informacje o miejscu pobytu poszukiwanego proszone są o kontakt osobisty lub telefoniczny z funkcjonariuszami z Komisariatu II Policji w Opolu tel. 47 864 26 25 lub z najbliższą jednostką Policji pod numerem alarmowym 112.

Jednocześnie przypominamy, że za ukrywanie poszukiwanego lub pomaganie mu w ucieczce grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności. Policianci zapewniają zachowanie tajemnicy co do osoby informującej.