Zawody Ratowników Policyjnych Data publikacji 09.05.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Wojewódzkie Eliminacje do VIII Ogólnopolskich Zawodów Ratowników Policyjnych odbywają się dziś w KWP w Lublinie. 21 dwuosobowych patroli prezentuje swoje umiejętności praktyczne podczas zainscenizowanych sytuacji połączonych z udzielaniem kwalifikowanej pierwszej pomocy. Zwycięzcy będą reprezentować lubelski garnizon Policji podczas ogólnopolskich zawodów, które odbędą się w czerwcu w Szkole Policji w Słupsku.

Do dzisiejszych zawodów przystępuje 21 dwuosobowych patroli reprezentujących komendy powiatowe i miejskie lubelskiego garnizonu Policji oraz funkcjonariusze z Oddziału Prewencji Policji w Lublinie.

Zawody przeprowadzane na terenie obiektów szkoleniowych KWP przy ul. Grenadierów składają się z dwóch etapów. Pierwszy to test wiedzy z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy przedmedycznej, drugi – konkurencja praktyczna rozgrywana na sali symulacji interwencji policyjnych. Patrole muszą wykazać się umiejętnościami praktycznymi podczas zainscenizowanych sytuacji połączonych z udzielaniem kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Nad prawidłowością realizacji poszczególnych konkurencji czuwają policjanci z Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Lublinie oraz ratownicy medyczni.

To kolejna już edycja turnieju, którego głównym celem jest podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz upowszechnienie idei i zasad jej udzielania. Zawody przeprowadzane są trzystopniowo. Pierwszy z nich, to eliminacje na szczeblu powiatowym, drugi to finał wojewódzki, a trzeci, to finał na szczeblu ogólnopolskim.

Zwycięzcy eliminacji wojewódzkich - reprezentancji garnizonu lubelskiego wezmą udział w finale Ogólnopolskich Zawodów ratowników policyjnych z Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy, które zostaną przeprowadzone w dniach 5-7 czerwca w Szkole Policji w Słupsku.

komisarz Anna Kamola