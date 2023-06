Międzynarodowa Operacja Interpolu „Identyfy Me" Powrót Generuj PDF Drukuj Operacja "Zidentyfikuj mnie" to publiczny apel mający na celu zidentyfikowanie 22 kobiet, które prawdopodobnie zostały zamordowane w Belgii, Niemczech i Holandii, ale których tożsamości nigdy nie ustalono. Większość z nich straciła życie 10, 20, 30, a nawet 40 lat temu.

Pomimo zakrojonych na szeroką skalę dochodzeń policyjnych kobiety te nigdy nie zostały zidentyfikowane, a dowody sugerują, że mogły pochodzić z innych krajów, niż te, w których zostały zamordowane. Kim są, skąd pochodzą i dlaczego znalazły się w tych krajach, nie wiadomo.

W ramach operacji Identify Me INTERPOL po raz pierwszy upublicznił niektóre szczegóły dotyczące Czarnych Not, które są wykorzystywane do poszukiwania informacji i danych wywiadowczych na temat niezidentyfikowanych ciał oraz do ustalenia okoliczności śmierci. Na stronie www.interpol.int/How-we-work/Notices/Operation-Identify-Me można obejrzeć rekonstrukcje twarzy niektórych z zamordowanych kobiet, a także filmy i zdjęcia przedmiotów, takich jak biżuteria i odzież, które zostały znalezione w różnych miejscach na lądzie i wodzie, gdzie porzucono szczątki kobiet w nadziei, ze ktoś może je rozpoznać.

Udostępniamy informacje na temat każdej sprawy, w tym obrazy rekonstrukcji twarzy i inne znaki szczególne, w nadziei, że ktoś może je rozpoznać <<<TUTAJ>>>

Informacje dostępne na stronie internetowej INTERPOLu obejmują również takie cechy, jak szacowany wiek, kolor włosów, kolor oczu i inne cechy fizyczne. Ponieważ uważa się, że niektóre z zamordowanych kobiet pochodziły z określonych regionów Europy Wschodniej, ich identyfikacja może również dostarczyć dowodów na sprawców tych przestępstw.

Od 2021 r. INTERPOL zapewnia śledczym nowe globalne narzędzie, bazę danych I-Familia, aby pomóc w identyfikacji nieznanych dział poprzez międzynarodowe dopasowanie pokrewieństwa DNA rodziny.

W przypadku biologicznych krewnych, którzy uważają, ze jedna z kobiet może być ich zaginiona ukochana osoba, policja krajowa po skontaktowaniu się może współpracować z INTERPOLem w celu międzynarodowego porównania DNA. Formularze kontaktowe znajdują się na dole każdego podsumowania sprawy.

Jeśli pamiętasz znajomego, członka rodziny lub koleżankę, która nagle zniknęła, przyjrzyj się i skontaktuj się z najbliższą jednostką Policji, jeśli masz jakiekolwiek informacje na temat którejkolwiek z ofiar.

(Interpol /ar)