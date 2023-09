Ukradł jaguara wartego ponad 200 tys. złotych Data publikacji 22.09.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci ze Śródmieścia zatrzymali mężczyznę podejrzanego o kradzież z włamaniem do samochodu. Wartego ponad 200 tysięcy jaguara skradziono z parkingu podziemnego jednego z centrów handlowych w Warszawie. Za to przestępstwo 31-latkowi grozi teraz do 10 lat pozbawienia wolności.

Do zdarzenia doszło w czerwcu tego roku na parkingu podziemnym jednego z centrów handlowych w Warszawie. Nieznany jeszcze wtedy sprawca pokonał zabezpieczenia elektroniczne jaguara i odjechał nim w nieznanym kierunku. Jak tylko właściciel samochodu zgłosił kradzież sprawą zajęli się policjanci ze śródmiejskiego Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu.

Funkcjonariusze ustalili, że związek z przestępstwem ma 31-letni mieszkaniec powiatu grodziskiego. Policjanci w związku z postanowieniem o zatrzymaniu i przymusowym doprowadzeniu wydanym przez Prokuraturę Rejonową Warszawa Śródmieście Północ udali się do miejsca zamieszkania mężczyzny i go zatrzymali. 31-latek usłyszał już zarzut kradzieży z włamaniem, do którego się przyznał.

Za to przestępstwo kodeks karny przewiduje do 10 lat pozbawienia wolności.