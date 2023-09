Pomagamy potrzebującym. Gorzowscy policjanci z medalem Przyjaciela Hospicjum Data publikacji 22.09.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Pomoc drugiemu człowiekowi to nie tylko realizacja służbowych zadań, ale także zaangażowanie w akcje charytatywne. Gorzowscy policjanci za swoją działalność zostali wyróżnieni medalem Przyjaciela Hospicjum. W ten sposób doceniono pomoc, którą organizowali funkcjonariusze. Podczas uroczystej gali medal przyznany Komendzie Miejskiej Policji odebrał komendant, inspektor Wiesław Widecki.

Wiele lat temu w Gorzowie Wielkopolskim rozpoczęła się działalność hospicjum. Przez kolejne lata grono osób i instytucji, które chcą pomagać w tej trudnej misji, powiększało się. Działalność nie ustaje i jest możliwa dzięki ludziom dobrej woli. W tym gronie jest między innymi gorzowska policjantka, aspirant sztabowy Agata Kądziołka, która bezinteresownie i z ogromnym zaangażowaniem wspiera oraz koordynuje zbiórki na rzecz hospicjum. To ona zachęca policjantów, pracowników, przedszkolaków i uczniów szkół do udziału w akcjach. Odzew zawsze jest niesamowity. Policjanci mogą przekazać mnóstwo niezbędnych dla hospicjum produktów.

Zaangażowanie Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim w pomoc potrzebującym została doceniona podczas uroczystej gali z okazji 30-lecia Hospicjum Świętego Kamila. W czwartek (21 września) w Teatrze imienia Juliusz Osterwy, Komendant Miejski Policji, inspektor Wiesław Widecki, odebrał zaszczytny medal Przyjaciela Hospicjum przyznany całej gorzowskiej jednostce. Wiemy, że tego wyróżnienia nie byłoby bez ludzi dobrej woli, którzy odpowiadali na apel policjantów. Każdemu należą się podziękowania i gratulacje. W uroczystej gali wziął udział także Pierwszy Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wielkopolskim, inspektor Bogdan Piotrowski.

Hospicjum to miejsce szczególne. Pracują tu ludzie z powołaniem, którzy oddali sporą część swojego życia, by opiekować się potrzebującymi. W tych trudnych chwilach są ze swoimi podopiecznymi do ostatnich momentów życia. Każdy z nas może działalność hospicjum wesprzeć i dołożyć swoją cegiełkę. Mamy nadzieję, że w kolejnych latach dołączą kolejne osoby, które chcą pomagać.



komisarz Grzegorz Jaroszewicz

Komenda Miejska Policji w Gorzowie Wielkopolskim