Motocyklistka zignorowała przepisy drogowe i w wjechała pod samochód!

Data publikacji 12.10.2023

22-latka kierując Kawasaki nie zastosowała się do zakazu skrętu w lewo i doprowadziła do zderzenia z kierującym Oplem. Do zdarzenia doszło wczoraj w Lublinie o godzinie 17.20 na skrzyżowaniu ul. Lipowej z ul. Narutowicza. Młoda kobieta miała dużo szczęścia ponieważ nie odniosła poważnych obrażeń ciała. Zdarzenie zostało zarejestrowane przez kamery monitoringu obsługiwane przez Wydział Zarządzania Ruchem Drogowym i Mobilnością Miasta Lublin. Nagranie publikujemy ku przestrodze.