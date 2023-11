Z sercem dla potrzebujących – Policjanci przekazali maskotki, by wesprzeć chorą kobietę Data publikacji 09.11.2023 Powrót Drukuj Policjanci systematycznie włączają się w różne akcje charytatywne. Tym razem nowosolscy funkcjonariusze chcą pomóc 37-latce. Zmaga się ona z nowotworem złośliwym jajnika, który niestety dał już przerzuty. Mundurowi zorganizowali zbiórkę zabawek, które zostaną wystawiane na licytację, a pieniądze przekazane na bardzo kosztowne leczenie. Podzielmy się tym co mamy, bo pomaganie jest piękne!

Zawsze tam, gdzie potrzebna jest pomoc, nie może zabraknąć nowosolskich policjantów. Funkcjonariusze nie tylko zapewniają bezpieczeństwo mieszkańcom, ale również pomagają innym. Kolejny raz wykazali się wspaniałą inicjatywą i przyłączyli się do zbiórki dla chorej mieszkanki Bytomia Odrzańskiego. Wszystkie zebrane misiaki, będą wystawione na licytację, a pieniądze przekazane na kosztowne leczenie. Pani Monika Malicka ma nowotwór złośliwy z przerzutami, a jej leczenie wymaga dużych nakładów finansowych. Mamy nadzieję, że dzięki inicjatywie policjantów walka z chorobą będzie łatwiejsza i pomoże zatrzymać jej skutki. Funkcjonariusze nie zwalniają tempa z niesieniem pomocy i zachęcają wszystkich mieszkańców powiatu nowosolskiego do włączenia się w zbiórkę dla Pani Moniki Malickiej z Bytomia Odrzańskiego. Pamiętajmy, że dobro to jedyna rzecz, która się mnożny, kiedy się ją dzieli!

https://www.siepomaga.pl/monika-malicka

Życzymy Pani Monice dużo siły, a przede wszystkim szybkiego powrotu do zdrowia!

aspirant Justyna Sęczkowska-Sobol

Komenda Powiatowa Policji w Nowej Soli

