Znęcała się nad córką ze szczególnym okrucieństwem poprzez żrącą substancję! Data publikacji 14.02.2024 Powrót Drukuj Zatrzymaliśmy 43-letnią mieszkankę powiatu łukowskiego za znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem nad małoletnią córką. Kobieta doprowadzała do kontaktu toksycznej substancji z twarzą dziecka powodując zeszpecenia ciała. Na leczenie dziecka wielokrotnie prowadzone były zbiórki pieniędzy. Zatrzymanie 43-latki to wynik prowadzonego śledztwa przez Prokuraturę Okręgową w Lublinie. Dziś zostanie doprowadzona do sądu z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie.

Prowadzone przez Prokuraturę Okręgową w Lublinie śledztwo dało podstawę do przedstawienia matce dziecka zarzutu znęcania się ze szczególnym okrucieństwem. Kobieta od 2017 roku doprowadzała do kontaktu skóry dziecka z nieustaloną płynną substancją toksyczną o cechach drażniących/żrących, powodując rozległe zmiany skórne w różnych fazach rozwoju. Doszło do trwałego, istotnego zeszpecenia dziecka, zaburzającego normalne społeczne funkcjonowanie człowieka i spełnianie adekwatnych do kolejnych etapów życia i ról społecznych.

Kobieta została zatrzymana przez policjantów z Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie oraz policjantów łukowskiej komendy.

Matce dziecka grozi do 15 lat pozbawienia wolności przy uwzględnieniu zmian treści przepisów w czasie najłagodniejszego dla niej zagrożenia karnego.

Prokurator skierował wobec niej wniosek do Sądu o zastosowanie tymczasowego aresztowania.

nadkomisarz Andrzej Fijołek



Rzecznik Prasowy

Komendanta Wojewódzkiego Policji

w Lublinie