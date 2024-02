Policjanci wzięli udział w akcji CBŚP i DKMS Data publikacji 21.02.2024 Powrót Drukuj Śląscy policjanci i pracownicy Policji przyłączyli się do akcji rejestracji dawców komórek macierzystych zorganizowanej przez Zarząd CBŚP w Katowicach. Działania odbyły się w 3 miejscach w województwie śląskim: KWP w Katowicach, KMP w Częstochowie i KMP w Bielsku-Białej i miały na celu wsparcie walki z nowotworami krwi. Zaangażowanie uczestników akcji może uratować życie osób zmagających się z białaczką, którzy zyskują szansę na znalezienie swojego bliźniaka genetycznego.

Śląscy policjanci i pracownicy Policji biorą udziału w wyjątkowej akcji zorganizowanej przez Zarząd Centralnego Biura Śledczego Policji w Katowicach i fundację DKMS, mającej na celu wsparcie walki z nowotworami krwi pod nazwą "Dzień Dawcy Szpiku dla Kornela i Innych Pacjentów". Policjanci z CBŚP przeszkoleni przez DKMS, jako wolontariusze rejestrują dawców komórek macierzystych w 3 miejscach w województwie śląskim: Katowicach, Częstochowie i Bielsku-Białej.

Pomysłodawcą inicjatywy był funkcjonariusz Zarządu CBŚP w Katowicach, którego przyjaciel zachorował na białaczkę limfoblastyczną oraz szpikową. Zaangażowanie uczestników może uratować życie pacjentów, którzy zyskują szansę na znalezienie swojego bliźniaka genetycznego.

Od 8.00-15.00 policjanci kwalifikują potencjalnych dawców w wieku 18-55 lat i udzielają im niezbędnych informacji, m.in. przekazując im formularze do wypełnienia oraz pakiety do samodzielnego pobrania wymazów z błony śluzowej z wewnętrznej strony policzków.Zebrane pakiety zostaną przekazane do fundacji DKMS.

Oddanie swoich komórek to nie tylko szansa na życie dla drugiego człowieka, ale także ogromna satysfakcja dla dawcy. Wśród policjantów mamy już liczne przypadki znalezienia swojego bliźniaka genetycznego, któremu stróże prawa oddali swoje komórki macierzyste i pomogli w walce z chorobą. Wspólnie możemy sprawić, że inne chore osoby zyskają szansę na znalezienie swojego bliźniaka genetycznego.