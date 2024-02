Policjanci uratowali mężczyznę w kryzysie

Policjanci z Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego na wrocławskim Psim Polu otrzymali zgłoszenie, że w rejonie Mostu Osobowickiego. Kiedy funkcjonariusze dotarli we wskazany rejon zauważyli 36-latka. Pomimo podjętej rozmowy mężczyzna nie chciał dobrowolnie przejść w bezpieczne miejsce. W związku z tym policjanci musieli użyć chwytów obezwładniających by go przenieść. Pokrzywdzony trafił do jednego z wrocławskich szpitali, gdzie udzielono mu specjalistycznej pomocy medycznej.