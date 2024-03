Funkcjonariusze wyważyli drzwi by ratować życie seniorki Data publikacji 18.03.2024 Powrót Drukuj Zdecydowana reakcja sławskich policjantów pozwoliła uratować życie starszej kobiecie, która wyczerpana i osłabiona upadła w swoim mieszkaniu. Stróże prawa zdecydowali się wyważyć drzwi po tym jak przez okno tarasowe zauważyli leżącą seniorkę. Młodszy aspirant Wojciech Brzechwa i sierżant Dawid Bura do czasu przyjazdu pogotowia ratunkowego udzielili kobiecie pomocy medycznej. 80-latka została przetransportowana do szpitala.

Do zdarzenia doszło w niedzielę (17 marca) w Sławie. Monitorujący stan bezpieczeństwa patrol w składzie: młodszy aspirant Wojciech Brzechwa i sierżant Dawid Bura otrzymali niepokojącą informację. Zgłaszająca interwencję kobieta nie mogła od dłuższego czasu skontaktować się ze swoją 80-letnią przyjaciółką i bała się o jej zdrowie. Policjanci nie zwlekając ani minuty dłużej pojechali pod wskazany adres. Wielokrotne głośne pukanie do drzwi nie przyniosło rezultatów. Mundurowi wpadli na pomysł, aby zgłaszająca kolejny raz zadzwoniła na telefon komórkowy 80-latki. Po chwili z mieszkania słychać było dźwięk telefonu. Funkcjonariusze pobiegli na zewnątrz i przez okno tarasowe zauważyli leżącą pod stołem kobietę. Trzeba było szybko działać, więc policjanci wrócili do drzwi wejściowych i zdecydowali się na ich wyważenie. W mieszkaniu zastali wyczerpaną, osłabioną i bezsilną kobietę, która nie mogła się podnieść i kontakt z nią był utrudniony. Sławscy policjanci poinformowali o tej sytuacji dyżurnego i do momentu przyjazdu karetki zaopiekowali się 80-latką. Decyzją lekarza kobieta została przewieziona do szpitala.



( KWP w Gorzowie Wlkp. / kp)