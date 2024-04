Podsumowanie świątecznego weekendu na drogach Data publikacji 02.04.2024 Powrót Drukuj Jak co roku, w trakcie świąt nad bezpieczeństwem podróżujących czuwali opolscy policjanci. Przez 3 dni przeprowadzili blisko 400 badań na zawartość alkoholu. Z tej liczby ani jeden kierowca nie okazał się nietrzeźwy. Wstępny bilans tegorocznych świąt na drogach Opola to 1 wypadek, gdzie 1 osoba została ranna. W trakcie weekendu świątecznego odbył się również spot motoryzacyjny, w trakcie którego sprawdzaliśmy czy jego uczestnicy nie naruszają przepisów ruchu drogowego.

Podczas świątecznego weekendu nad bezpieczeństwem podróżujących przez Opolszczyznę czuwali policjanci ruchu drogowego oraz prewencji. Funkcjonariusze w nieoznakowanych radiowozach z wideorejestratorami, wyposażeni w ręczne mierniki prędkości i urządzenia do badania stanu trzeźwości, częściej niż zazwyczaj kontrolowali kierowców. Funkcjonariusze zbadali na zawartość alkoholu blisko 400 kierowców. Oprócz stanu trzeźwości, policjanci sprawdzali również prędkość, czy kierowcy i pasażerowie używają pasów bezpieczeństwa oraz przewożą dzieci w fotelikach.

Zadaniem policjantów, było także zapewnienie płynnego i bezpiecznego ruchu na drogach dojazdowych do miast oraz na głównych ciągach komunikacyjnych przebiegających przez Opolszczyznę.

Od soboty, do świątecznego poniedziałku, na Opola i okolic doszło do 1 wypadków drogowych, w których rana została jedna osoba. To zdarzenie z poniedziałku, z godz. 14:30, gdzie na skrzyżowaniu ulic Michałowskiego z Krzanowicką 34-letni kierowca opla nie ustąpił pierwszeństwa dla 54-letniego motocyklisty. W wyniku tego zdarzenia ranny został motocyklista z suzuki.

Dlatego przypominamy i apelujemy o szczególną ostrożność, zwłaszcza wobec pieszych i kierowców jednośladów. Zwróćmy też uwagę na zmienne warunki na naszych drogach. Opady deszczu i mgły wymagają od nas wzmożonej czujności i uwagi.

Policjanci przebadali blisko 400 kierowców na zawartość alkoholu. Co warto podkreślić, na terenie miasta nie zatrzymaliśmy ani jednego nietrzeźwego kierowcę.

Nasze świąteczne działania to również spot motoryzacyjny, który odbył się 30 marca. Na tym wydarzeniu motoryzacyjnym sprawdzaliśmy czy jego uczestnicy nie naruszają nie naruszają przepisów ruchu drogowego. Policjanci przeprowadzili 57 kontroli drogowych, ujawnili również 32 wykroczeń. Funkcjonariusze zatrzymali 3 dowody rejestracyjne w związku z nieprawidłowym lub złym stanem technicznym pojazdów. Jednemu z kierowców policjanci zatrzymali jego uprawnienia po tym jak swoim bmw jechał z prędkością 112 km/h, w miejscu gdzie obowiązuje ograniczenie do 50. Dla 18–latka zakończyło się to mandatem karnym w wysokości 2 000 złotych oraz 14 punktami karnymi oraz zatrzymaniem prawa jazdy.