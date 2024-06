Reprezentacja Polskiej Policji zajęła trzecie miejsce w klasyfikacji ogólnej na IV Mistrzostwach Polski Służb Mundurowych w Brazylijskim Jiu Jitsu GI i „NO-GI” Data publikacji 10.06.2024 Powrót Drukuj W Mińsku Mazowieckim 8 czerwca br. na hali sportowej w Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II odbyły się IV Mistrzostwa Polski Służb Mundurowych w Brazylijskim Jiu Jitsu GI i NO GI organizowane przez Miński Klub Sportowy MMA Team, Klub Walki Grappler, pod patronatem Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki, Marcina Jakubowskiego, Starosty Mińskiego, Antoniego Jana Tarczyńskiego i Prezesa MOSiR Sp. z.o.o. Tomasza Płochockiego.

W zawodach pn. „IV Mistrzostwa Polski Służb Mundurowych w Brazylijskim Jiu Jitsu GI i NO GI" brała udział Reprezentacja Polskiej Policji, w skład której weszli policjanci i policjantki z jednostek podległych do Komend Wojewódzkich Policji we Wrocławiu, Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Bydgoszczy, Rzeszowie, Komendy Stołecznej Policji oraz Szkoły Policji w Katowicach, zajmując III miejsce w klasyfikacji drużynowej.

Funkcjonariusze godnie reprezentowali formację w trakcie trwania imprezy sportowej zajmując miejsce na podium.

Złote medale zdobyli:

podkom . Krzysztof Ryszka - WK KWP Poznań

GI; master 1; brązowe/czarne; +100,5

Funkcjonariusz KWP w Rzeszowie

GI; master 2; purpurowy; - 94,3 kg

NO GI; master 2; purpurowy; +97,5 kg

mł. asp . Ewelina Woźniak – KWP w Poznaniu

NO GI; kobiety master; purpurowy/brązowy/czarny; – 61,5 kg

mł. asp Dawid Pasternak - OPP Poznań, KWP w Poznaniu

NO GI; masters1; purpurowy; -73,5kg

GI; masters1; purpurowy; -76 kg

st. sierż. Martyna Ciaskowska – KP Fabryczna KMP we Wrocławiu, KWP we Wrocławiu

GI; kobiety; adult; purpurowy; - 61,5 kg

st. sierż. Maciej Chmiel - KRP Warszawa I, KSP

GI; master 1; niebieski; -100,5 kg

sierż. Tomasz Marek - KMP w Tarnowie KWP Kraków

NO GI; master 2; brązowe/czarne; -73,5kg

post. Michał Trzmielak - II KP w Łodzi, KMP w Łodzi, KWP w Łodzi

NO GI; master 1; biały; +97,5 kg

Srebrne medale zdobyli:

Funkcjonariusz KWP w Rzeszowie

NO GI; adult; purpurowy; +97,5 kg

Funkcjonariusz KWP w Łodzi

NO GI; master 3; niebieski; -85,5 kg

asp. Marek Chrapkiewicz – Szkoła Policji w Katowicach

NO GI; adult; brązowe/czarne; - 85,5 kg

GI; master 1; brązowe/czarne; - 88,3 kg

sierż. sztab . Maksym Owsiński - WK KWP Poznań

GI; master 1; brązowe/czarne +100,5 kg

NO GI; master 1; brązowe/czarne; +97,5kg

sierż. sztab . Artur Myl - OPP Poznań KWP Poznań

GI; adult; purpurowy; - 88,3kg

st. sierż. Martyna Ciaskowska – KP Fabryczna KMP we Wrocławiu, KWP we Wrocławiu

NO GI; kobiety master; purpurowy/brązowy/czarny; – 61,5 kg

st. sierż. Maciej Chmiel - KRP Warszawa I, KSP

GI; adult; niebieski; -100,5 kg

sierż. Wojciech Małysiak - OPP w Bydgoszczy, KWP w Bydgoszczy

NO GI; master 1; brązowe/czarne; - 85,5 kg

sierż. Tomasz Marek - KMP w Tarnowie KWP Kraków

GI; master 2; brązowe/czarne; -76 kg

st. post . Jarosław Książczak - OPP w Łodzi, KWP w Łodzi

NO GI; master 3; brązowe/czarne; +97,5 kg

Brązowe medale zdobyli:

asp. Marek Chrapkiewicz - Szkoła Policji w Katowicach

NO GI; master 1; brązowe/czarne; - 85,5 kg

mł. asp. Krzysztof Kotarski - Ośrodek Szkolenia Policji w Łodzi zs. w Sieradzu, KWP w Łodzi

NO GI; master 2; biały; -91,5 kg .

sierż. sztab. Artur Myl - OPP Poznań KWP Poznań

NO GI; adult; purpurowy; - 85,5 kg

st. sierż. Damian Jóźwiak - KPP w Brzezinach, KWP w Łodzi

NO GI; master 1; biały; +97,5 kg

sierż. Wojciech Małysiak - OPP w Bydgoszczy, KWP w Bydgoszczy

GI; master 1; brązowe/czarne; - 88,3 kg

st. post. Michał Poddubiuk - OPP w Łodzi, KWP Łódź

GI; master 1; brązowe/czarne; +100,5kg



post. Michał Trzmielak - II KP w Łodzi, KMP w Łodzi, KWP w Łodzi

GI; master 1; biały; +100,5 kg