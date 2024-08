Sieradzcy policjanci eskortowali do szpitala kobietę ukąszoną przez pszzczołę Data publikacji 02.08.2024 Powrót Drukuj Sieradzcy policjanci zatrzymali do kontroli samochód osobowy, którego kierujący znacznie przekroczył dopuszczalna prędkość. Okazało się, że kierowca wiezie do szpitala żonę, która została ukąszona przez pszczołę i miała problemy z oddychaniem. Dzięki pomocy mundurowych szybko i bezpiecznie dotarli do szpitala. Kobieta otrzymała specjalistyczną pomoc.

W środę, 31 lipca 2024 roku w miejscowości Kościerzyn w powiecie sieradzkim policjanci ruchu drogowego starszy sierżant Mateusz Tomczyk oraz starszy posterunkowy Malwina Rajewska zatrzymali do kontroli drogowej pojazd marki dacia, którego kierowca przekroczył dopuszczalną prędkość. Zdenerwowany kierowca poinformował funkcjonariuszy że jego żonę ukąsiła pszczoła i musi ją pilnie zawieść do szpitala. Stan kobiety z minuty na minutę pogarszał się i miała ona problemy z oddychaniem. Policjanci natychmiast podjęli decyzję o pilotażu pojazdu do najbliższego szpitala.

Sprawna eskorta mundurowych pomogła kierującemu bezpiecznie i w krótkim czasie pokonać trasę z miejscowości Kobierzycko do szpitala w Sieradzu. Na miejscu kobieta otrzymała specjalistyczną pomoc medyczną.