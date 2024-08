Nielegalny tytoń ukrywał w kotłowni i garażu Data publikacji 08.08.2024 Powrót Drukuj Policjanci zatrzymali 44-latka, który posiadał ponad 60 tysięcy paczek nielegalnych papierosów i ponad 500 kilogramów krajanki tytoniowej bez akcyzy. Ukrywał je na swojej posesji na łódzkich Bałutach.

Funkcjonariusze z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą KWP w Łodzi podejrzewali, że jeden z mieszkańców miasta może posiadać znaczne ilości wyrobów akcyzowych bez polskich znaków akcyzy skarbowej.

We wtorek, 6 sierpnia 2024 roku postanowili sprawdzić swoje przypuszczenia. Podjęli się obserwacji jednej z posesji na Bałutach. Około godziny 11.00 zobaczyli, że przed bramą zaparkował samochód marki Audi. Funkcjonariusze uważnie przyjrzeli się kierującemu pojazdem. Od razu poznali, że to podejrzewany przez nich 44-latek. Łodzianin po chwili wrócił do auta i odjechał. Kryminalni podjęli decyzję, iż część z nich pozostanie, by obserwować posesję, a drugi z patroli ruszył za mężczyzną. Jego pojazd zatrzymali kilka przecznic dalej. Szybko dojrzeli w pojeździe papierosy bez polskich znaków akcyzy. Przeczuwali, że na posesji zajmowanej przez mężczyznę może znajdować się ich znacznie większa ilość. 44-latek zapytany o nielegalne wyroby tytoniowe sam przyznał, że ukrywa je w kotłowni. Policjanci zabezpieczyli na jego posesji łącznie ponad 60 tysięcy paczek papierosów, ponad 500 kilogramów krajanki tytoniowej oraz 55 litrów spirytusu bez polskich znaków akcyzy skarbowej. Wartość uszczuplenia dla Skarbu Państwa oszacowano na kwotę ponad 2 miliony 200 tysięcy złotych.

Mężczyzna został zatrzymany. Usłyszał już zarzut dotyczący przestępstwa akcyzowego. Grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności oraz wysoka grzywna.

Asesor Prokuratury Łódź-Bałuty ogłosił podejrzanemu zarzuty oraz zastosował wobec niego policyjny dozór.

( KWP w Łodzi / sc)