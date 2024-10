Policjanci legnickiego SPPP udzielili pomocy kierowcy, który w wyniku zdarzenia drogowego nie był w stanie wyjść z pojazdu Data publikacji 22.10.2024 Powrót Drukuj Policjanci garnizonu dolnośląskiego doskonale wiedzą, jak różne scenariusze pisze życie. Często mimowolnie stają się częścią tych historii. Jednak zawsze, bez względu na miejsce i czas, są gotowi, aby nieść pomoc i reagować na krzywdę innych osób. Tak można podsumować sytuację, która wydarzyła się na odcinku drogi ekspresowej S6 (woj. zachodniopomorskie), gdzie doszło do zdarzenia drogowego, w wyniku którego wywrócił się ciągnik siodłowy wraz z naczepą. W chwili podejmowania czynności przez funkcjonariuszy Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Legnicy w kabinie pojazdu znajdował się kierowca, który o własnych siłach nie był w stanie wyjść.

W miniony poniedziałek, 21 października br., funkcjonariusze Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji (SPPP) w Legnicy jechali odcinkiem drogi ekspresowej S6 do Szkoły Policji w Słupsku, by wziąć udział w „IV Edycji Turnieju Oddziałów Prewencji Samodzielnych Pododdziałów Prewencji”. Około 12.50, kiedy już kolumna policyjnych pojazdów znajdowała się na terenie województwa zachodniopomorskiego na 76 km S6, funkcjonariusze dostrzegli zator spowodowany zdarzeniem drogowym.

Bez zbędnej zwłoki przy użyciu sygnałów dźwiękowych i świetlnych policjanci niezwłocznie podjechali w miejsce zdarzenia, by udzielić niezbędnej pomocy.

I tak, w toku prowadzonych czynności na miejscu zdarzenia mundurowi ustalili, że kierujący ciągnikiem siodłowym marki Iveco wraz z naczepą stracił panowanie nad pojazdem, w wyniku czego uderzył w barierę energochłonną, co w konsekwencji doprowadziło do wywrócenia składu pojazdu i zablokowania prawego pasu ruchu. W chwili zdarzenia z naczepy pojazdu na pobocze drogi wysypało się przewożone zboże, a co gorsze w kabinie pojazdu cały czas znajdował się kierowca, który nie był w stanie o własnych siłach wydostać się na zewnątrz.

W mgnieniu oka doświadczeni policjanci przystąpili do zabezpieczenia miejsca zdarzenia oraz udzielenia poszkodowanemu kierowcy niezbędnej pomocy. Na miejscu Zastępca Dowódcy SPPP w Legnicy nadkom. Mirosław Nowak zadysponował podległych 23 policjantów do wykonania poszczególnych zadań, którymi koordynowali również Dowódca Plutonu podkom. Paweł Ardelli oraz Specjalista Zespołu Szkolenia SPPP w Legnicy kom. Dominik Pyś.

Dość szybko policjanci umożliwili wyście z kabiny poszkodowanemu kierowcy, któremu została udzielona pomoc przedmedyczna. Ponadto miejsce zdarzenia zostało zabezpieczone do momentu przyjazdu na miejsce policjantów Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie.

Policjanci każdego dnia udzielają pomocy różnym osobom, a także otrzymują informacje o tym, że czyjeś życie jest zagrożone. Niezależnie, czy są wówczas w służbie, zawsze dokładają wszelkich starań, aby to życie uratować. Liczy się wtedy szybkość, skuteczność oraz trafność podejmowanych decyzji. Przykład funkcjonariuszy Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Legnicy świetnie pokazuje, jak sobie radzą w takich sytuacjach, dzięki czemu już wielokrotnie zdołali uchronić poszkodowanych przed następstwami nieszczęśliwych zdarzeń.